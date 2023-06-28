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https://sputnikarabic.ae/20230628/سفينة-ريزكي-الحربية-الروسية-تسقط-صاروخا-مجنحا-في-بحر-اليابان-فيديو---1078558468.html
سفينة "ريزكي" الحربية الروسية تسقط صاروخا مجنحا في بحر اليابان... فيديو
سفينة "ريزكي" الحربية الروسية تسقط صاروخا مجنحا في بحر اليابان... فيديو
أسقطت دفاعات سفينة "ريزكي" الروسية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، خلال اختبارات خضعت لها في بحر اليابان، صاروخا مجنحا مضادا للسفن من طراز "موسكيت". 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T08:42+0000
2023-06-28T08:42+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتظهر المشاهد لحظة انطلاق الصاروخ من السفينة بسرعة فائقة متوجها إلى الهدف، بالإضافة إلى لحظات فتح مخازن الصواريخ وانطلاقها من قواعدها المثبتة على السفينة.وردًا على ذلك، وكجزء من التدريبات، أطلقت "ريزكي" صواريخ من منظومة الدفاع الجوي الخاص بها ودمرت الهدف.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

سفينة "ريزكي" الحربية الروسية تسقط صاروخا مجنحا في بحر اليابان... فيديو

08:42 GMT 28.06.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ باليستي ينطلق من سفينة "غريمياشي" الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات
صاروخ باليستي ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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أسقطت دفاعات سفينة "ريزكي" الروسية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، خلال اختبارات خضعت لها في بحر اليابان، صاروخا مجنحا مضادا للسفن من طراز "موسكيت".
وتظهر المشاهد لحظة انطلاق الصاروخ من السفينة بسرعة فائقة متوجها إلى الهدف، بالإضافة إلى لحظات فتح مخازن الصواريخ وانطلاقها من قواعدها المثبتة على السفينة.

وبينت المشاهد قيام السفينة الصاروخية "أر 20" بتنفيذ دور "سفينة معادية" خلال التدريبات، والتي أطلقت صاروخ "موسكيت" المضاد للسفن في المنطقة، التي كانت تقع فيها السفينة الحربية من مسافة تزيد عن 90 كيلومترًا.

وردًا على ذلك، وكجزء من التدريبات، أطلقت "ريزكي" صواريخ من منظومة الدفاع الجوي الخاص بها ودمرت الهدف.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
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