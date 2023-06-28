https://sputnikarabic.ae/20230628/سويسرا-ترفض-عرض-شركة-سويسرية-لبيع-96-دبابة-ليوبارد-1-إلى-أوكرانيا-1078572366.html
سويسرا ترفض عرض شركة سويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا
سويسرا ترفض عرض شركة سويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا
أعلن المجلس الفيدرالي السويسري عن رفضه طلبًا قدمته شركة "Ruag SA" السويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا عبر ألمانيا، من أجل احترام سياسة الحياد... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T12:46+0000
2023-06-28T12:46+0000
2023-06-28T12:46+0000
العالم
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ونشر المجلس الفيدرالي السويسري بيانا بهذا الشأن، جاء فيه: "بما يتعارض مع القانون المعمول به، في 28 يونيو 2023، رفض المجلس الاتحادي طلب شركة "Ruag SA" السويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا".وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سويسرا ترفض عرض شركة سويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا
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أعلن المجلس الفيدرالي السويسري عن رفضه طلبًا قدمته شركة "Ruag SA" السويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا عبر ألمانيا، من أجل احترام سياسة الحياد والتشريعات الحالية.
ونشر المجلس الفيدرالي السويسري بيانا بهذا الشأن، جاء فيه: "بما يتعارض مع القانون المعمول به، في 28 يونيو 2023، رفض المجلس الاتحادي طلب شركة "Ruag SA" السويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا".
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.