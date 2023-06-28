عربي
https://sputnikarabic.ae/20230628/سويسرا-ترفض-عرض-شركة-سويسرية-لبيع-96-دبابة-ليوبارد-1-إلى-أوكرانيا-1078572366.html
سويسرا ترفض عرض شركة سويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا
سويسرا ترفض عرض شركة سويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا
أعلن المجلس الفيدرالي السويسري عن رفضه طلبًا قدمته شركة "Ruag SA" السويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا عبر ألمانيا، من أجل احترام سياسة الحياد... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T12:46+0000
2023-06-28T12:46+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078046603_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b1c6efa73b40da0ad8e82ae177babce5.jpg
ونشر المجلس الفيدرالي السويسري بيانا بهذا الشأن، جاء فيه: "بما يتعارض مع القانون المعمول به، في 28 يونيو 2023، رفض المجلس الاتحادي طلب شركة "Ruag SA" السويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا".وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078046603_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_04f508d733362bd054a756ac74d92581.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

سويسرا ترفض عرض شركة سويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا

12:46 GMT 28.06.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIجنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة "ليوبارد 2" في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المجلس الفيدرالي السويسري عن رفضه طلبًا قدمته شركة "Ruag SA" السويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا عبر ألمانيا، من أجل احترام سياسة الحياد والتشريعات الحالية.
ونشر المجلس الفيدرالي السويسري بيانا بهذا الشأن، جاء فيه: "بما يتعارض مع القانون المعمول به، في 28 يونيو 2023، رفض المجلس الاتحادي طلب شركة "Ruag SA" السويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا".
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала