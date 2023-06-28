https://sputnikarabic.ae/20230628/شويغو-يبحث-مع-رئيس-الأركان-الإيراني-قضايا-التعاون-العسكري-التقني-المشترك-1078574922.html
شويغو يبحث مع رئيس الأركان الإيراني قضايا التعاون العسكري التقني المشترك
شويغو يبحث مع رئيس الأركان الإيراني قضايا التعاون العسكري التقني المشترك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ناقش خلال محادثات هاتفية مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T14:04+0000
2023-06-28T14:04+0000
2023-06-28T14:04+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، محادثة هاتفية مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، حيث تم بحث التعاون العسكري والفني العسكري، كما جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والوضع الدولي".كما أكد الطرفان عزمهما على تعميق الحوار وتطوير الاتصالات في المجال الدفاعي.وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين موسكو وطهران.
https://sputnikarabic.ae/20230425/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصل-اجتماع-وزراء-دفاع-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-1076268818.html
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روسيا
شويغو يبحث مع رئيس الأركان الإيراني قضايا التعاون العسكري التقني المشترك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ناقش خلال محادثات هاتفية مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري قضايا التعاون العسكري والفني العسكري الثنائي والأمن الإقليمي والوضع الدولي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، محادثة هاتفية مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، حيث تم بحث التعاون العسكري والفني العسكري، كما جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والوضع الدولي".
كما أكد الطرفان عزمهما على تعميق الحوار وتطوير الاتصالات في المجال الدفاعي.
وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين موسكو وطهران.