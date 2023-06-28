https://sputnikarabic.ae/20230628/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تدمر-منشآت-تكرير-وتخزين-النفط-تدعم-الاقوات-الأوكرانية--عاجل--1078568243.html
صواريخ روسية عالية الدقة تدمر منشآت لتكرير وتخزين النفط تدعم القوات الأوكرانية
صواريخ روسية عالية الدقة تدمر منشآت لتكرير وتخزين النفط تدعم القوات الأوكرانية
وجهت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة، منشآت تكرير النفط وتخزين الوقود التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T11:13+0000
2023-06-28T11:13+0000
2023-06-28T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن "القوات الجوية الروسية شنت ضربات دقيقة على منشآت تكرير النفط وتخزين الوقود لدعم تجمع القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، وقد تم ضرب جميع الأهداف المحددة".وتابع البيان: "في اتجاه زابوروجيه، واصلت القوات الروسية الضربات الجوية والقوات الصاروخية والقصف المدفعي ضد تمركز احتياطيات العدو في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه، وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا".وبحسب الدفاع، بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه الاتجاهات، خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يصل إلى 235 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين وثلاث عربات قتال مصفحة وسيارتين، بالإضافة إلى مدفعين من طراز "دي-20" و"ميستا-بي".
https://sputnikarabic.ae/20230628/المدفعية-الروسية-تدك-مواقع-القوات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1078561383.html
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روسيا, رصد عسكري
صواريخ روسية عالية الدقة تدمر منشآت لتكرير وتخزين النفط تدعم القوات الأوكرانية
11:13 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 11:46 GMT 28.06.2023) تابعنا عبر
وجهت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة، منشآت تكرير النفط وتخزين الوقود التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن "القوات الجوية الروسية شنت ضربات دقيقة على منشآت تكرير النفط وتخزين الوقود لدعم تجمع القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، وقد تم ضرب جميع الأهداف المحددة".
وأضافت الدفاع الروسية: "صدت القوات الروسية في اتجاه كراسني ليمان هجومين للعدو، حيّدت ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت مدفع "أكاتسيا" الذاتي الدفع، ومدفع هاوتزر "دي-30" والعديد من المركبات المدرعة".
وتابع البيان: "في اتجاه زابوروجيه، واصلت القوات الروسية الضربات الجوية والقوات الصاروخية والقصف المدفعي ضد تمركز احتياطيات العدو في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه، وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا".
وبحسب الدفاع، بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه الاتجاهات، خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يصل إلى 235 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين وثلاث عربات قتال مصفحة وسيارتين، بالإضافة إلى مدفعين من طراز "دي-20" و"ميستا-بي".