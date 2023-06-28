https://sputnikarabic.ae/20230628/ضابط-استخبارات-بريطاني-لا-يمكننا-فعل-أي-شيء-لأوكرانيا-1078560520.html
ضابط استخبارات بريطاني: لا يمكننا فعل أي شيء لأوكرانيا
ضابط استخبارات بريطاني: لا يمكننا فعل أي شيء لأوكرانيا
قال ضابط استخبارات بريطاني سابق، أليستير كروك، إن الولايات المتحدة تمنع إمكانية إجراء مفاوضات بشأن نظام كييف. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T10:26+0000
2023-06-28T10:26+0000
2023-06-28T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا له، فإن إحدى هذه التصريحات الإشكالية كانت كلمات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الأزمة الأوكرانية تقرّب بين كييف ودول الناتو بعضهما من بعض.وشكا كروك، من أن وزير الخارجية الأمريكي يصرعلى أنه يجب "معاقبة روسيا"، ولا يوجد شيء يمكننا القيام به، وهذا يوقف أي مفاوضات.وفي وقت سابق، أفاد كروك بأن "الجيش الأوكراني أدنى من الجيش الروسي من جميع النواحي، على الرغم من المساعدة الغربية، الأمر الذي يدعو إلى التشكك في إمكانية شن هجوم مضاد من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي".وقال: "تحول الوضع 180 درجة، تعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة والمدافع، في حين أن روسيا لديها نظام لوجستي وفني شامل، وقدرات صناعية وإمدادات وكل ما تحتاج إليه قواتها لشن هجوم".في اليوم السابق، قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن البيت الأبيض ما زال يرفض الاعتراف بأن الولايات المتحدة خلقت وحشًا من أوكرانيا لا يمكنهم مواجهته.اقرأ أيضا: ضابط أمريكي يكشف خداع مصنعي "هيمارس" لواشنطن ويحدد 3 أسباب لفشلهاشاهد أيضا: تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230628/مصادر-أوكرانية-تتحدث-عن-مطاردة-لإنقاذ-نظام-كييف-1078559392.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
ضابط استخبارات بريطاني: لا يمكننا فعل أي شيء لأوكرانيا
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قال ضابط استخبارات بريطاني سابق، أليستير كروك، إن الولايات المتحدة تمنع إمكانية إجراء مفاوضات بشأن نظام كييف.
ووفقًا له، فإن إحدى هذه التصريحات الإشكالية كانت كلمات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الأزمة الأوكرانية تقرّب بين كييف ودول الناتو بعضهما من بعض.
وأضاف في مقابلة على"يوتيوب" "Judging Freedom": "لا أعتقد أنه مهتم على الإطلاق بالجلوس على طاولة المفاوضات. إن موقف "هل أنت معنا أم ضدنا"، هذا النوع من اللغة يعزل المشكلة الأوكرانية بأكملها، ويحرمها من السياق، ويحرمها من التاريخ، يحرمها من أي أسباب حقيقية لحدوثه".
وشكا كروك، من أن وزير الخارجية الأمريكي يصرعلى أنه يجب "معاقبة روسيا"، ولا يوجد شيء يمكننا القيام به، وهذا يوقف أي مفاوضات.
وفي وقت سابق، أفاد كروك بأن "الجيش الأوكراني أدنى من الجيش الروسي من جميع النواحي، على الرغم من المساعدة الغربية، الأمر الذي يدعو إلى التشكك في إمكانية شن هجوم مضاد من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي".
وقال: "تحول الوضع 180 درجة، تعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة والمدافع، في حين أن روسيا لديها نظام لوجستي وفني شامل، وقدرات صناعية وإمدادات وكل ما تحتاج إليه قواتها لشن هجوم".
في اليوم السابق، قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن البيت الأبيض ما زال يرفض الاعتراف بأن الولايات المتحدة خلقت وحشًا من أوكرانيا لا يمكنهم مواجهته.