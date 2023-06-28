https://sputnikarabic.ae/20230628/ظهور-غريب-لـتي-72-الروسية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1078561025.html
ظهور غريب لـ"تي 72" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
ظهور غريب لـ"تي 72" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
رصدت وسائل إعلام روسية مشهدا غريبا لدبابة "تي 72" الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث قام الجنود الروس بإضافة تعديلات على شكلها الخارجي. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T10:28+0000
2023-06-28T10:28+0000
2023-06-28T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104301/59/1043015987_0:188:2273:1467_1920x0_80_0_0_38ccb0b5d67bd55177979640b6faa7de.jpg
ووضع الجنود الروس غطاء على المحرك وعلى قمرة الدبابة، حيث يلاحظ من اللون المختار أن وضع هذا الغطاء كان بهدف التمويه بسبب مرور الدبابة في مناطق وغابات خضراء، لكن المصادر الروسية تحدثت عن هدف آخر لوضع هذه الأغطية.ونقلت صحيفة "روسكي أورجي"، المختصة بأخبار السلاح والعتاد العسكري، عن خبراء تأكيدهم أن هذه الطبقات هدفها تقليل تأثير الذخائر المضادة للدبابات التي تحاول استهداف الجزء العلوي من المدرعة.تمتلك النسخة المطورة من الدبابة الروسية "تي-72" كثيرًا من المميزات التي تجعلها سلاحا فتاكا في ساحات القتال، وأبرزها نظام متطور لإدارة النيران.وتحمل النسخة المطورة من الدبابة اسم "تي - 72 إم 1" وتجمع بين الكفاءة القتالية وتكلفة التشغيل المنخفضة، التي تجعلها سلاحا مثاليا في الحروب، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وبفضل تطويرها أصبحت الدبابة تمتلك مدفع رئيسي طراز "2 إيه - 46 إم"، المزود بنظام إطلاق آلي يسمح للدبابة بتحديد أهدافها بدقة حتى في وضع الحركة، ما يزيد من كفاءتها القتالية ومدى إطلاق النار ليلا أو نهارا في ظروف الرؤية المختلفة.كما تم تزويد الدبابة المطورة "تي - 72" بنظام صاروخي عالي الدقة موجه بالليزر، يمنحها قوة تدميرية هائلة ضد جميع الأهداف البرية والأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.كما تمتلك الدبابة نظاما متطورا لإطلاق الدخان الذي يمكّنها من التخفي بسرعة كبيرة خلال المعارك الحربية، لمنع العدو من الوصول إليها بنيرانه المضادة بعد تنفيذ المهام الهجومية.لمعرعفة المزيد، اقرأ: نسخة مطورة بقدرات خارقة... معلومات عن الدبابة الروسية "تي-72 إم 1"
https://sputnikarabic.ae/20230628/مصادر-أوكرانية-تتحدث-عن-مطاردة-لإنقاذ-نظام-كييف-1078559392.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104301/59/1043015987_105:0:2061:1467_1920x0_80_0_0_96b58acd4f2ba8a8a069a2d81bc7927d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ظهور غريب لـ"تي 72" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
تابعنا عبر
رصدت وسائل إعلام روسية مشهدا غريبا لدبابة "تي 72" الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث قام الجنود الروس بإضافة تعديلات على شكلها الخارجي.
ووضع الجنود الروس غطاء على المحرك وعلى قمرة الدبابة، حيث يلاحظ من اللون المختار أن وضع هذا الغطاء كان بهدف التمويه بسبب مرور الدبابة في مناطق وغابات خضراء، لكن المصادر الروسية تحدثت عن هدف آخر لوضع هذه الأغطية.
ونقلت صحيفة "روسكي أورجي"، المختصة بأخبار السلاح والعتاد العسكري، عن خبراء تأكيدهم أن هذه الطبقات هدفها تقليل تأثير الذخائر المضادة للدبابات التي تحاول استهداف الجزء العلوي من المدرعة.
ونوّهت الصحيفة إلى أنه في الجزء الأمامي تم تثبيت صناديق مستطيلة على جانبي المدفع، قد تكون مهمتها تحييد الرؤوس الحربية للعدو من نوع "ATGMs" والقذائف الصاروخية، وتخفيف الضغط عن الدرع الرئيسي.
تمتلك النسخة المطورة من الدبابة الروسية "تي-72" كثيرًا من المميزات التي تجعلها سلاحا فتاكا في ساحات القتال، وأبرزها نظام متطور لإدارة النيران.
وتحمل النسخة المطورة من الدبابة اسم "تي - 72 إم 1" وتجمع بين الكفاءة القتالية وتكلفة التشغيل المنخفضة، التي تجعلها سلاحا مثاليا في الحروب، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتصنف "تي - 72" ضمن دبابات القتال الرئيسية، لكنها تتميز بخفة وزنها مقارنة بأنواع أخرى من الدبابات، ما يمنحها قدرة كبيرة على المناورة.
وبفضل تطويرها أصبحت الدبابة تمتلك مدفع رئيسي
طراز "2 إيه - 46 إم"، المزود بنظام إطلاق آلي يسمح للدبابة بتحديد أهدافها بدقة حتى في وضع الحركة، ما يزيد من كفاءتها القتالية ومدى إطلاق النار ليلا أو نهارا في ظروف الرؤية المختلفة.
كما تم تزويد الدبابة المطورة "تي - 72" بنظام صاروخي عالي الدقة موجه بالليزر، يمنحها قوة تدميرية هائلة
ضد جميع الأهداف البرية والأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.
كما تمتلك "تي - 72 إم 1" عدة مزايا للحماية، أبرزها صفائح التدريع ونظام التمويه والدرع التفاعلي، الذي يمكنه تبديد قوة القذائف المضادة للدروع قبل وصولها إلى الدرع الرئيسي للدبابة.
كما تمتلك الدبابة
نظاما متطورا لإطلاق الدخان الذي يمكّنها من التخفي بسرعة كبيرة خلال المعارك الحربية، لمنع العدو من الوصول إليها بنيرانه المضادة بعد تنفيذ المهام الهجومية.