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https://sputnikarabic.ae/20230628/علماء-الرياضيات-يكتشفون-العدد-العقدي-الـ9-بعد-32-عاما-من-البحث--1078572800.html
علماء الرياضيات يكتشفون العدد العقدي الـ9 بعد 32 عاما من البحث
علماء الرياضيات يكتشفون العدد العقدي الـ9 بعد 32 عاما من البحث
اكتشف علماء الرياضيات أخيرًا وبعد ثلاثة عقود من البحث وبمساعدة كمبيوتر عملاق، مثالًا جديدًا لعدد صحيح خاص يسمى رقم "ديديكيند". 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T13:21+0000
2023-06-28T13:21+0000
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ويعتبر مفهوم رقم "ديديكيند" صعبا على غير الرياضيين، ناهيك عن حله، وفي الواقع حساب العملية مقعد للغاية إذ تتضمن العملية الحسابية مثل هذه الأعداد الضخمة، ولم يكن من المؤكد أن D (9) سيتم اكتشافه على الإطلاق.وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، فإن رقم D (9) مكون من 42 رقما وهو كالتالي:وأشارت المجلة إلى أنه تم اكتشاف D (8) المكون من 23 رقمًا في عام 1991.وبحسب المجلة حتى الآن لا توجد تقارير ورقية عن البحث، ولكن من المقرر تقديمها في سبتمبر/ أيلول، في ورشة العمل الدولية حول الوظائف المنطقية وتطبيقاتها (BFA) التي ستعقد في النرويج.
https://sputnikarabic.ae/20230628/قمر-ميتيور-إم-الصناعي-الروسي-يرسل-أول-صورة-التقطها-من-الفضاء-صور--1078568541.html
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علوم, اقتصاد
علوم, اقتصاد

علماء الرياضيات يكتشفون العدد العقدي الـ9 بعد 32 عاما من البحث

13:21 GMT 28.06.2023
© Photo / CC / امتحان الرياضيات
امتحان الرياضيات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Photo / CC /
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اكتشف علماء الرياضيات أخيرًا وبعد ثلاثة عقود من البحث وبمساعدة كمبيوتر عملاق، مثالًا جديدًا لعدد صحيح خاص يسمى رقم "ديديكيند".
ويعتبر مفهوم رقم "ديديكيند" صعبا على غير الرياضيين، ناهيك عن حله، وفي الواقع حساب العملية مقعد للغاية إذ تتضمن العملية الحسابية مثل هذه الأعداد الضخمة، ولم يكن من المؤكد أن D (9) سيتم اكتشافه على الإطلاق.

قال عالم الكمبيوتر لينارت فان هيرتوم من جامعة "بادربورن" في ألمانيا: "لمدة 32 عامًا، كان حساب D (9) يمثل تحديًا مفتوحًا، وكان من المشكوك فيه ما إذا كان من الممكن حساب هذا الرقم على الإطلاق".

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11:37 GMT
وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، فإن رقم D (9) مكون من 42 رقما وهو كالتالي:

"286386577668298411128469151566759849812366 "

رقم D (9)
وأشارت المجلة إلى أنه تم اكتشاف D (8) المكون من 23 رقمًا في عام 1991.
وتجدر الإشارة إلى أن وسط رقم "ديديكيند" توجد وظائف منطقية، أو نوع من المنطق الذي يختار مخرجات من المدخلات المكونة من حالتين فقط، مثل صحيح وخطأ، أو 0 و1.
وبحسب المجلة حتى الآن لا توجد تقارير ورقية عن البحث، ولكن من المقرر تقديمها في سبتمبر/ أيلول، في ورشة العمل الدولية حول الوظائف المنطقية وتطبيقاتها (BFA) التي ستعقد في النرويج.
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