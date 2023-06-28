https://sputnikarabic.ae/20230628/فئران-تنفذ-مجزرة-وحشية-بطيور-القطرس-البالغة-في-جزيرة-ماريون-1078572170.html
فئران تنفذ "مجزرة وحشية" بطيور القطرس البالغة في جزيرة ماريون
فئران تنفذ "مجزرة وحشية" بطيور القطرس البالغة في جزيرة ماريون
تعرضت طيور القطرس البالغة لأول مرة، في سابقة لم تحدث من قبل، في جزيرة ماريون النائية للهجوم والافتراس من قبل أنواع عدوانية من الفئران. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T12:17+0000
2023-06-28T12:17+0000
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وتقع جزيرة ماريون في منتصف الطريق بين جنوب أفريقيا والقارة القطبية الجنوبية، وتسببت الفئران في دمار النظام البيئي فيها لعقود من الزمن، حيث تتغذى على اللافقاريات المحلية وفراخ العديد من الطيور البحرية التي تتكاثر هناك. وحسب موقع "لايف ساينس"، فإن الاكتشاف الأخير هو المرة الأولى التي يتم فيها توثيق مهاجمة طيور القطرس البالغة على الجزيرة.فقد شوهدت الفئران، في أبريل/ نيسان الماضي، وهي تهاجم صغار طيور القطرس.لكن بعد العثور على 8 طيور بالغة ميتة، دعا الباحثون المهتمين بالحفاظ على البيئة إلى الاهتمام بهذا التطور الجديد.وتعليقا على الظاهرة الجديدة، قالت مايل كونان، الباحثة في جامعة نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا: "إذا بدأت الفئران في مهاجمة البالغين، فسيصبح ذلك مشكلة كبيرة".تبلغ مساحة جزيرة ماريون 298 كيلومترا مربعا، ولكنها موطن لمجموعة رائعة من الحيوانات البرية، لم تكن الجزيرة موطنًا لأي ثدييات غير بحرية حتى القرن الـ 19 تقريبا، عندما أدخل البشر الفئران المنزلية عبر السفن.وفي وقت سابق، حذرت الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور من أن نوعا نادرا من طيور القطرس بات مهددًا من فئران كبيرة تأكل بيضه وصغاره، وهو أمر ينذر باختفائه تماما.وأطلقت الجمعية تحركا بالتعاون مع حكومة جنوب أفريقيا، يرمي إلى القضاء التام على الفئران في الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20211126/دراسة-ارتفاع-معدل-الطلاق-بين-طيور-القطرس-بسبب-التغير-المناخي---1053310664.html
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منوعات, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فئران تنفذ "مجزرة وحشية" بطيور القطرس البالغة في جزيرة ماريون
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تعرضت طيور القطرس البالغة لأول مرة، في سابقة لم تحدث من قبل، في جزيرة ماريون النائية للهجوم والافتراس من قبل أنواع عدوانية من الفئران.
وتقع جزيرة ماريون في منتصف الطريق بين جنوب أفريقيا والقارة القطبية الجنوبية، وتسببت الفئران في دمار النظام البيئي فيها لعقود من الزمن، حيث تتغذى على اللافقاريات المحلية وفراخ العديد من الطيور البحرية التي تتكاثر هناك.
وحسب موقع "لايف ساينس"، فإن الاكتشاف الأخير هو المرة الأولى التي يتم فيها توثيق مهاجمة طيور القطرس البالغة على الجزيرة.
فقد شوهدت الفئران، في أبريل/ نيسان الماضي، وهي تهاجم صغار طيور القطرس
.
لكن بعد العثور على 8 طيور بالغة ميتة، دعا الباحثون المهتمين بالحفاظ على البيئة إلى الاهتمام بهذا التطور الجديد.
وتعليقا على الظاهرة الجديدة، قالت مايل كونان، الباحثة في جامعة نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا: "إذا بدأت الفئران في مهاجمة البالغين، فسيصبح ذلك مشكلة كبيرة".
26 نوفمبر 2021, 17:03 GMT
تبلغ مساحة جزيرة ماريون 298 كيلومترا مربعا، ولكنها موطن لمجموعة رائعة من الحيوانات البرية، لم تكن الجزيرة موطنًا لأي ثدييات غير بحرية حتى القرن الـ 19 تقريبا، عندما أدخل البشر الفئران المنزلية عبر السفن.
وفي وقت سابق، حذرت الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور من أن نوعا نادرا من طيور القطرس بات مهددًا من فئران كبيرة تأكل بيضه وصغاره، وهو أمر ينذر باختفائه تماما.
وأطلقت الجمعية تحركا بالتعاون مع حكومة جنوب أفريقيا، يرمي إلى القضاء التام على الفئران
في الجزيرة.