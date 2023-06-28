https://sputnikarabic.ae/20230628/قطر-تؤكد-التزامها-بدعم-جهود-الأمم-المتحدة-في-مكافحة-الإرهاب-1078555491.html
قطر تؤكد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب
قطر تؤكد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب
أكدت قطر التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، مشددة على أهمية التقييم والمتابعة المستمرين لمواجهة التهديدات الإرهابية عبر التقنيات الحديثة. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T04:33+0000
2023-06-28T04:33+0000
2023-06-28T04:33+0000
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جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بقطر، اللواء الدكتور ناصر الهاجري، خلال أعمال المؤتمر الرفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الذي انعقد على مدى يومين في مقر المنظمة بنيويورك، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب.وأكد التزام دولة قطر بالقيام بدورها الفاعل في المجتمع الدولي ودعمها جهودَ منظومة الأمم المتحدة في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المفضي للإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.وأشار إلى أن دولة قطر تعدُّ أكبر داعم لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتقدم منحة سنوية قدرها 15 مليون دولار أمريكي، تم تجديدها حتى عام 2026م.
https://sputnikarabic.ae/20230627/الرئيس-الإيراني-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-أمير-قطر-ويؤكد-ضرورة-تعميق-العلاقات-بين-البلدين-1078551322.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
قطر تؤكد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب
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أكدت قطر التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، مشددة على أهمية التقييم والمتابعة المستمرين لمواجهة التهديدات الإرهابية عبر التقنيات الحديثة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بقطر، اللواء الدكتور ناصر الهاجري، خلال أعمال المؤتمر الرفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة
، الذي انعقد على مدى يومين في مقر المنظمة بنيويورك، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب.
وجدَّد اللواء الهاجري إدانة بلاده جميعَ الأعمال الإرهابية بوصفها أعمالاً إجرامية غير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، وأياً كان مرتكبوها، ومتى وأينما ارتكبت.
وأكد التزام دولة قطر بالقيام بدورها الفاعل في المجتمع الدولي ودعمها جهودَ منظومة الأمم المتحدة في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المفضي للإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأشار إلى أن دولة قطر تعدُّ أكبر داعم لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتقدم منحة سنوية قدرها 15 مليون دولار أمريكي، تم تجديدها حتى عام 2026م.