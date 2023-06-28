https://sputnikarabic.ae/20230628/لافروف-الغرب-يحمل-السلاح-ضد-أي-دولة-تريد-حماية-مصالحها-1078567921.html
لافروف: الغرب يحمل السلاح ضد أي دولة تريد حماية مصالحها
لافروف: الغرب يحمل السلاح ضد أي دولة تريد حماية مصالحها
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الغرب سيحمل السلاح ضد أي دولة أخرى ترغب في حماية مصالحها الوطنية، كما فعلت روسيا. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T11:27+0000
2023-06-28T11:27+0000
2023-06-28T11:27+0000
روسيا
العالم
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وقال: "أعتمد على تقييمات العديد من أصدقائي، الذين يتابعون عن كثب تطور الموقف الأمريكي بشكل عام، وتصرفات الغرب الجماعي. والمنطق الذي يرونه في تصرفات الأمريكيين هو كما يلي: الآن يجب أن نقضي على الفور على المتمردين - روسيا، التي تجرأت على السير بعكس التيار".وأضاف لافروف: "إذا كانت أي دولة أخرى ستدافع عن مصالحها الوطنية بهذه الطريقة، بحزم، أنا متأكد من أن الغرب سيحمل السلاح ضدها".وتابع: "روسيا تعطي الدول الأخرى مثالا على كيفية تحقيق السيادة في المجالات الرئيسية".وفي وقت سابق، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يسعون جاهدين في واشنطن ولندن وبروكسل لعدم إجراء أي مفاوضات، حيث لم يفكروا أبدًا في أوكرانيا على هذا النحو ومصالحها. اليوم وعلى خلفية ما يحدث، أصبح من الواضح أنهم مهتمون في هذا البلد فقط كأداة لإضعاف روسيا أو على الأقل احتوائها".
https://sputnikarabic.ae/20230628/ضابط-استخبارات-بريطاني-لا-يمكننا-فعل-أي-شيء-لأوكرانيا-1078560520.html
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روسيا, العالم
لافروف: الغرب يحمل السلاح ضد أي دولة تريد حماية مصالحها
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الغرب سيحمل السلاح ضد أي دولة أخرى ترغب في حماية مصالحها الوطنية، كما فعلت روسيا.
وقال: "أعتمد على تقييمات العديد من أصدقائي، الذين يتابعون عن كثب تطور الموقف الأمريكي بشكل عام، وتصرفات الغرب الجماعي. والمنطق الذي يرونه في تصرفات الأمريكيين هو كما يلي: الآن يجب أن نقضي على الفور على المتمردين - روسيا، التي تجرأت على السير بعكس التيار".
وأضاف لافروف: "إذا كانت أي دولة أخرى ستدافع عن مصالحها الوطنية بهذه الطريقة، بحزم، أنا متأكد من أن الغرب سيحمل السلاح ضدها".
وتابع: "روسيا تعطي الدول الأخرى مثالا على كيفية تحقيق السيادة في المجالات الرئيسية".
وفي وقت سابق، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يسعون جاهدين في واشنطن ولندن وبروكسل لعدم إجراء أي مفاوضات، حيث لم يفكروا أبدًا في أوكرانيا على هذا النحو ومصالحها. اليوم وعلى خلفية ما يحدث، أصبح من الواضح أنهم مهتمون في هذا البلد فقط كأداة لإضعاف روسيا أو على الأقل احتوائها".