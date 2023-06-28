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القوات الروسية تدمر مراكز قيادة اللواءين 63 و10 الأوكرانيين
https://sputnikarabic.ae/20230628/لافروف-الغرب-يحمل-السلاح-ضد-أي-دولة-تريد-حماية-مصالحها-1078567921.html
لافروف: الغرب يحمل السلاح ضد أي دولة تريد حماية مصالحها
لافروف: الغرب يحمل السلاح ضد أي دولة تريد حماية مصالحها
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الغرب سيحمل السلاح ضد أي دولة أخرى ترغب في حماية مصالحها الوطنية، كما فعلت روسيا. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T11:27+0000
2023-06-28T11:27+0000
روسيا
العالم
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وقال: "أعتمد على تقييمات العديد من أصدقائي، الذين يتابعون عن كثب تطور الموقف الأمريكي بشكل عام، وتصرفات الغرب الجماعي. والمنطق الذي يرونه في تصرفات الأمريكيين هو كما يلي: الآن يجب أن نقضي على الفور على المتمردين - روسيا، التي تجرأت على السير بعكس التيار".وأضاف لافروف: "إذا كانت أي دولة أخرى ستدافع عن مصالحها الوطنية بهذه الطريقة، بحزم، أنا متأكد من أن الغرب سيحمل السلاح ضدها".وتابع: "روسيا تعطي الدول الأخرى مثالا على كيفية تحقيق السيادة في المجالات الرئيسية".وفي وقت سابق، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يسعون جاهدين في واشنطن ولندن وبروكسل لعدم إجراء أي مفاوضات، حيث لم يفكروا أبدًا في أوكرانيا على هذا النحو ومصالحها. اليوم وعلى خلفية ما يحدث، أصبح من الواضح أنهم مهتمون في هذا البلد فقط كأداة لإضعاف روسيا أو على الأقل احتوائها".
https://sputnikarabic.ae/20230628/ضابط-استخبارات-بريطاني-لا-يمكننا-فعل-أي-شيء-لأوكرانيا-1078560520.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: الغرب يحمل السلاح ضد أي دولة تريد حماية مصالحها

11:27 GMT 28.06.2023
© Photoوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Photo
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الغرب سيحمل السلاح ضد أي دولة أخرى ترغب في حماية مصالحها الوطنية، كما فعلت روسيا.
وقال: "أعتمد على تقييمات العديد من أصدقائي، الذين يتابعون عن كثب تطور الموقف الأمريكي بشكل عام، وتصرفات الغرب الجماعي. والمنطق الذي يرونه في تصرفات الأمريكيين هو كما يلي: الآن يجب أن نقضي على الفور على المتمردين - روسيا، التي تجرأت على السير بعكس التيار".
وأضاف لافروف: "إذا كانت أي دولة أخرى ستدافع عن مصالحها الوطنية بهذه الطريقة، بحزم، أنا متأكد من أن الغرب سيحمل السلاح ضدها".
وتابع: "روسيا تعطي الدول الأخرى مثالا على كيفية تحقيق السيادة في المجالات الرئيسية".
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط استخبارات بريطاني: لا يمكننا فعل أي شيء لأوكرانيا
10:26 GMT
وفي وقت سابق، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يسعون جاهدين في واشنطن ولندن وبروكسل لعدم إجراء أي مفاوضات، حيث لم يفكروا أبدًا في أوكرانيا على هذا النحو ومصالحها. اليوم وعلى خلفية ما يحدث، أصبح من الواضح أنهم مهتمون في هذا البلد فقط كأداة لإضعاف روسيا أو على الأقل احتوائها".
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
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