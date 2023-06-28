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https://sputnikarabic.ae/20230628/لافروف-كلما-ماطل-الغرب-وأوكرانيا-في-التسوية-السلمية-زادت-صعوبة-الاتفاق--1078574663.html
لافروف: كلما ماطل الغرب وأوكرانيا في التسوية السلمية زادت صعوبة الاتفاق
لافروف: كلما ماطل الغرب وأوكرانيا في التسوية السلمية زادت صعوبة الاتفاق
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه كلما ماطل الغرب وأوكرانيا في التسوية السلمية زادت صعوبة الاتفاق. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T13:51+0000
2023-06-28T14:08+0000
روسيا
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وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "Big Game": "أولئك الذين يرفضون التفاوض، وهم الغرب وأوكرانيا، يجب أن يفهموا أنه كلما تأخروا في التوصل إلى تسوية سلمية، كلما كان التفاوض أكثر صعوبة".وأشار لافروف إلى أنه لا توجد مقترحات جادة من الغرب لحل الصراع في أوكرانيا.وقال: "لم تكن هناك مقترحات جادة من أي شخص على الإطلاق، أعني الغرب".
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لافروف: كلما ماطل الغرب وأوكرانيا في التسوية السلمية زادت صعوبة الاتفاق

13:51 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 14:08 GMT 28.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه كلما ماطل الغرب وأوكرانيا في التسوية السلمية زادت صعوبة الاتفاق.
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "Big Game": "أولئك الذين يرفضون التفاوض، وهم الغرب وأوكرانيا، يجب أن يفهموا أنه كلما تأخروا في التوصل إلى تسوية سلمية، كلما كان التفاوض أكثر صعوبة".
وأشار لافروف إلى أنه لا توجد مقترحات جادة من الغرب لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال: "لم تكن هناك مقترحات جادة من أي شخص على الإطلاق، أعني الغرب".
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
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