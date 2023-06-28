ماكرون: إطلاق الشرطة النار على مراهق أمر لا يغتفر
11:05 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 11:10 GMT 28.06.2023)
© AP Photo / John Thysالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021
© AP Photo / John Thys
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إطلاق الشرطة النار على مراهق أمر "لا يمكن تفسيره" و"لا يغتفر"، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة في ضواحي باريس.
وقال ماكرون خلال زيارته لمدينة مرسيليا، اليوم الأربعاء: "قتل مراهق، هذا أمر لا يمكن تفسيره ولا يغتفر".
وأضاف الرئيس الفرنسي أن القضية "حرّكت الأمة بأكملها"، معربًا عن "الاحترام والمودة" لأسرة الضحية.
وفي السياق، دعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إلى "الهدوء" بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير، حيث كان يقيم الشاب البالغ من العمر 17 عاما.
A 17 year old repeat offender, drug dealer, driving a Mercedes Amg with more than 400 horsepower refused to comply with police orders and try to escape. A perfect example of FAFO— Filippo Maria O di B 🇮🇹 🇺🇸 🇨🇭🇷🇺 (@Filippo60) June 28, 2023
Immediately from #Nanterre where the shooting occurred to all neighboring towns and as far as the… pic.twitter.com/zWAxJSDxCz
وأمس الثلاثاء، أقدم شرطي فرنسي على قتل شاب لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية وحاول تجاوزها، في ضاحية "نانتير" غرب باريس، ما تسبب باندلاع أعمال شغب.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف سيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.
واصطدمت السيارة لاحقاً بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام، وحاولت خدمات الإسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.
Le policier a-t-il pensé à ces parents ?— 𝓚𝓪𝓻𝓲𝓶 ꨄ( كريم) (@KarimAzzouz29) June 27, 2023
Y’avais que la solution de lui tirer a
bout pourtant ?
Un refus d’obtempérer mérite-il une balle en plein cœur ?
Vous avez restauré la peine de mort en France ? #Nanterre pic.twitter.com/2sShnCHw31
وقال مكتب الادعاء العام إن المراهق البالغ 17 عاماً كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر، الثلاثاء، عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.
وأضاف مكتب الادعاء في نانتير، أن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق، احتجز بتهمة القتل، ويجري استجوابه.
واعترف قائد شرطة باريس لوران نونيز، في مقابلة تلفزيونية، أن تصرف الشرطي "يثير تساؤلات"، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد.
فيما قال محامي أسرة القتيل للقناة نفسها، إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور "أظهرت بوضوح شرطياً يقتل شاباً بدم بارد".
وأضاف أن الأسرة تقدمت بشكوى تتهم فيها الشرطة بـ"الكذب" من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة.
وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، أشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير، وأحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان، وقالت السلطات الفرنسية إن 9 أشخاص اعتقلوا نتيجة أعمال الشغب.