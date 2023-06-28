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ماكرون: إطلاق الشرطة النار على مراهق أمر لا يغتفر
ماكرون: إطلاق الشرطة النار على مراهق أمر لا يغتفر
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إطلاق الشرطة النار على مراهق أمر "لا يمكن تفسيره" و"لا يغتفر"، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة في ضواحي باريس. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T11:05+0000
2023-06-28T11:10+0000
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وقال ماكرون خلال زيارته لمدينة مرسيليا، اليوم الأربعاء: "قتل مراهق، هذا أمر لا يمكن تفسيره ولا يغتفر".وأضاف الرئيس الفرنسي أن القضية "حرّكت الأمة بأكملها"، معربًا عن "الاحترام والمودة" لأسرة الضحية.وفي السياق، دعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إلى "الهدوء" بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير، حيث كان يقيم الشاب البالغ من العمر 17 عاما.وأمس الثلاثاء، أقدم شرطي فرنسي على قتل شاب لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية وحاول تجاوزها، في ضاحية "نانتير" غرب باريس، ما تسبب باندلاع أعمال شغب.وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف سيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.واصطدمت السيارة لاحقاً بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام، وحاولت خدمات الإسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.وقال مكتب الادعاء العام إن المراهق البالغ 17 عاماً كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر، الثلاثاء، عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.وأضاف مكتب الادعاء في نانتير، أن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق، احتجز بتهمة القتل، ويجري استجوابه.واعترف قائد شرطة باريس لوران نونيز، في مقابلة تلفزيونية، أن تصرف الشرطي "يثير تساؤلات"، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد.فيما قال محامي أسرة القتيل للقناة نفسها، إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور "أظهرت بوضوح شرطياً يقتل شاباً بدم بارد".وأضاف أن الأسرة تقدمت بشكوى تتهم فيها الشرطة بـ"الكذب" من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة.وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، أشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير، وأحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان، وقالت السلطات الفرنسية إن 9 أشخاص اعتقلوا نتيجة أعمال الشغب.
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ماكرون: إطلاق الشرطة النار على مراهق أمر لا يغتفر

11:05 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 11:10 GMT 28.06.2023)
© AP Photo / John Thysالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / John Thys
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إطلاق الشرطة النار على مراهق أمر "لا يمكن تفسيره" و"لا يغتفر"، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة في ضواحي باريس.
وقال ماكرون خلال زيارته لمدينة مرسيليا، اليوم الأربعاء: "قتل مراهق، هذا أمر لا يمكن تفسيره ولا يغتفر".
وأضاف الرئيس الفرنسي أن القضية "حرّكت الأمة بأكملها"، معربًا عن "الاحترام والمودة" لأسرة الضحية.
وفي السياق، دعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إلى "الهدوء" بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير، حيث كان يقيم الشاب البالغ من العمر 17 عاما.
وأمس الثلاثاء، أقدم شرطي فرنسي على قتل شاب لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية وحاول تجاوزها، في ضاحية "نانتير" غرب باريس، ما تسبب باندلاع أعمال شغب.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف سيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.
واصطدمت السيارة لاحقاً بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام، وحاولت خدمات الإسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.
وقال مكتب الادعاء العام إن المراهق البالغ 17 عاماً كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر، الثلاثاء، عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.
وأضاف مكتب الادعاء في نانتير، أن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق، احتجز بتهمة القتل، ويجري استجوابه.
واعترف قائد شرطة باريس لوران نونيز، في مقابلة تلفزيونية، أن تصرف الشرطي "يثير تساؤلات"، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد.
فيما قال محامي أسرة القتيل للقناة نفسها، إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور "أظهرت بوضوح شرطياً يقتل شاباً بدم بارد".
وأضاف أن الأسرة تقدمت بشكوى تتهم فيها الشرطة بـ"الكذب" من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة.
وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، أشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير، وأحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان، وقالت السلطات الفرنسية إن 9 أشخاص اعتقلوا نتيجة أعمال الشغب.
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