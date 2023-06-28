https://sputnikarabic.ae/20230628/مسلمو-العالم-يحتفلون-بعيد-الأضحى-المبارك--1078574073.html
مسلمو العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك
مسلمو العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T13:53+0000
2023-06-28T13:53+0000
2023-06-28T13:53+0000
راديو
بلا قيود
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مسلمو العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك
مسلمو العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك
العالم العربي والإسلامي يحتفل بعيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا، شاكرًا لهم على تربيتهم جيلا خلوقا محبا لوطنه.ونقل مراسلو "سبوتنيك" الاحتفالات في عدة دول عربية وفي مكة المكرمة، وقالوا إنه بالرغم من الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة في بعض الدول إلا أن المجتمع ما زال محافظا على عادات العيد والالتزام بتقديم الأضاحي رغم أن الأسعار مرتفعة جدا، ففي سوريا ولبنان على سبيل المثال وصل سعر الأضحية إلى 300 دولار.ما إمكانية إرسال أوروبا مقاتلين إلى أوكرانيا في حال فشل الهجوم المضاد؟ وعنه قال الخبير بالشؤون الأفريقية إدريس حميد:روسيا تطالب الدول الأوروبية بإبلاغ مجلس الأمن بسير التحقيقات بشأن تفجير "التيار الشمالي"، ويقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش لبرنامجنا:الاتحاد الاوروبي يقدم حزمة مساعدات لتونس لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جنات عبد الله، لبرنامجنا:الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
مسلمو العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
العالم العربي والإسلامي يحتفل بعيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا، شاكرًا لهم على تربيتهم جيلا خلوقا محبا لوطنه.
ونقل مراسلو "سبوتنيك" الاحتفالات في عدة دول عربية وفي مكة المكرمة، وقالوا إنه بالرغم من الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة في بعض الدول إلا أن المجتمع ما زال محافظا على عادات العيد والالتزام بتقديم الأضاحي رغم أن الأسعار مرتفعة جدا، ففي سوريا ولبنان على سبيل المثال وصل سعر الأضحية إلى 300 دولار.
ما إمكانية إرسال أوروبا مقاتلين إلى أوكرانيا في حال فشل الهجوم المضاد؟ وعنه قال الخبير بالشؤون الأفريقية إدريس حميد:
"الواقع الحالي وخسارة كل هذا الكم الهائل من الأسلحة الغربية ونفاذ مخزون المستودعات العسكرية لدى الغرب لن يسمح لهم بإرسال مقاتلين لأن مصيرهم أصبح معروفا والعواقب أيضا".
روسيا تطالب الدول الأوروبية بإبلاغ مجلس الأمن بسير التحقيقات بشأن تفجير "التيار الشمالي"، ويقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش لبرنامجنا:
"الدول الغربية لا تريد أن يصل التحقيق إلى أي نتيجة، حتى لا يتم إحراجها، خاصة أن مصادر استخباراتها تعرف جيدا أن أوكرانيا تقف وراء هذا التفجير".
الاتحاد الاوروبي يقدم حزمة مساعدات لتونس لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جنات عبد الله، لبرنامجنا:
"مشكلة الهجرة ليست بين تونس والاتحاد الأوروبي، وإنما بين القارة الأفريقية وأوروبا، وعلى هذا الأساس يجب أن تجري هذه المقاربة".
الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي لـ"سبوتنيك":
"نتطلع للتعاون مع روسيا لنقل وتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية".
التفاصيل في الملف الصوتي...