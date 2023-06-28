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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/مصادر-أوكرانية-تتحدث-عن-مطاردة-لإنقاذ-نظام-كييف-1078559392.html
مصادر أوكرانية تتحدث عن "مطاردة" لإنقاذ نظام كييف
مصادر أوكرانية تتحدث عن "مطاردة" لإنقاذ نظام كييف
صرح مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن نظام الرئيس فلاديمير زيلينسكي يقوم بمحاولة يائسة لإنقاذ القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك من... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T09:25+0000
2023-06-28T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال سوسكين خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب": "هناك مطاردة للرجال في أوكرانيا ونظام زيلينسكي في الواقع رتّب رحلة سفاري للأوكرانيين". وفقًا للسياسي الأوكراني، أنه ونظرا للخسائر الكبيرة في صفوف جنود القوات المسلحة الأوكرانية، اتخذت حكومة زيلينسكي خطوة يائسة، فالرجال في أوكرانيا ينتظرون حرفيًا الحافلات في شوارع المدن، ثم يتم اختطافهم وإرسالهم للخدمة في الجيش الأوكراني.واشتكى سوسكين، بالقول إن "ليس هناك ما يكفي من ذخائر للمدفعية والخسائر كبيرة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230628/مكتب-زيلينسكي-الهجوم-المضاد-الأوكراني-يسير-بصعوبة-1078558315.html
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العالم

مصادر أوكرانية تتحدث عن "مطاردة" لإنقاذ نظام كييف

09:25 GMT 28.06.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرح مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن نظام الرئيس فلاديمير زيلينسكي يقوم بمحاولة يائسة لإنقاذ القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك من خلال تجميع الرجال من الشوارع وإرسالهم إلى الحرب.
وقال سوسكين خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب": "هناك مطاردة للرجال في أوكرانيا ونظام زيلينسكي في الواقع رتّب رحلة سفاري للأوكرانيين".
وفقًا للسياسي الأوكراني، أنه ونظرا للخسائر الكبيرة في صفوف جنود القوات المسلحة الأوكرانية، اتخذت حكومة زيلينسكي خطوة يائسة، فالرجال في أوكرانيا ينتظرون حرفيًا الحافلات في شوارع المدن، ثم يتم اختطافهم وإرسالهم للخدمة في الجيش الأوكراني.
الدبابة تي - 90 خلال تنفيذ العمليات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مكتب زيلينسكي: الهجوم "المضاد" الأوكراني يسير بصعوبة
08:40 GMT
واشتكى سوسكين، بالقول إن "ليس هناك ما يكفي من ذخائر للمدفعية والخسائر كبيرة".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
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