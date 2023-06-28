https://sputnikarabic.ae/20230628/مصادر-أوكرانية-تتحدث-عن-مطاردة-لإنقاذ-نظام-كييف-1078559392.html
مصادر أوكرانية تتحدث عن "مطاردة" لإنقاذ نظام كييف
مصادر أوكرانية تتحدث عن "مطاردة" لإنقاذ نظام كييف
صرح مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن نظام الرئيس فلاديمير زيلينسكي يقوم بمحاولة يائسة لإنقاذ القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك من... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T09:25+0000
2023-06-28T09:25+0000
2023-06-28T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال سوسكين خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب": "هناك مطاردة للرجال في أوكرانيا ونظام زيلينسكي في الواقع رتّب رحلة سفاري للأوكرانيين". وفقًا للسياسي الأوكراني، أنه ونظرا للخسائر الكبيرة في صفوف جنود القوات المسلحة الأوكرانية، اتخذت حكومة زيلينسكي خطوة يائسة، فالرجال في أوكرانيا ينتظرون حرفيًا الحافلات في شوارع المدن، ثم يتم اختطافهم وإرسالهم للخدمة في الجيش الأوكراني.واشتكى سوسكين، بالقول إن "ليس هناك ما يكفي من ذخائر للمدفعية والخسائر كبيرة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230628/مكتب-زيلينسكي-الهجوم-المضاد-الأوكراني-يسير-بصعوبة-1078558315.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصادر أوكرانية تتحدث عن "مطاردة" لإنقاذ نظام كييف
تابعنا عبر
صرح مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن نظام الرئيس فلاديمير زيلينسكي يقوم بمحاولة يائسة لإنقاذ القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك من خلال تجميع الرجال من الشوارع وإرسالهم إلى الحرب.
وقال سوسكين خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب": "هناك مطاردة للرجال في أوكرانيا ونظام زيلينسكي في الواقع رتّب رحلة سفاري للأوكرانيين".
وفقًا للسياسي الأوكراني، أنه ونظرا للخسائر الكبيرة في صفوف جنود القوات المسلحة الأوكرانية، اتخذت حكومة زيلينسكي خطوة يائسة، فالرجال في أوكرانيا ينتظرون حرفيًا الحافلات في شوارع المدن، ثم يتم اختطافهم وإرسالهم للخدمة في الجيش الأوكراني.
واشتكى سوسكين، بالقول إن "ليس هناك ما يكفي من ذخائر للمدفعية والخسائر كبيرة".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية،
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.