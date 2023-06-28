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https://sputnikarabic.ae/20230628/مصدر-لـسبوتنيك-انسحاب-روسيا-من-صفقة-الحبوب-يؤدي-إلى-ارتفاع-أسعار-المنتجات-الزراعية-1078557805.html
مصدر لـ"سبوتنيك": انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية
مصدر لـ"سبوتنيك": انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية
أعلن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بأن احتمالات انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" لا تزال مرتفعة، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T08:06+0000
2023-06-28T08:06+0000
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول احتمال انسحاب روسيا من الصفقة في تموز/يوليو المقبل: "حتى الآن لا توجد أخبار مشجعة، إلا أن الاحتمال لا يزال مرتفعًا".ووفقا للمصدر، فإن أنقرة والأمم المتحدة تواصلان المفاوضات مع كل من الجانب الروسي والزملاء الغربيين.وأضاف المصدر: "في هذه المحادثات، نحذر الزملاء الغربيين من أن المزيد من التطورات السلبية في "صفقة الحبوب" ستؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية، وإجمالاً مشكلة كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي في البلدان المحتاجة".
https://sputnikarabic.ae/20230620/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تستبعد-إجراء-اتصالات-جديدة-بشأن-صفقة-الحبوب-1078307626.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية

08:06 GMT 28.06.2023
© Sputnik . Мария Девахинаكاتدرائية باسيل والقديس بافيل
كاتدرائية باسيل والقديس بافيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Мария Девахина
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أعلن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بأن احتمالات انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" لا تزال مرتفعة، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول احتمال انسحاب روسيا من الصفقة في تموز/يوليو المقبل: "حتى الآن لا توجد أخبار مشجعة، إلا أن الاحتمال لا يزال مرتفعًا".
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
الخارجية الروسية: روسيا لا تستبعد إجراء اتصالات جديدة بشأن صفقة الحبوب
20 يونيو, 12:52 GMT
ووفقا للمصدر، فإن أنقرة والأمم المتحدة تواصلان المفاوضات مع كل من الجانب الروسي والزملاء الغربيين.
وأضاف المصدر: "في هذه المحادثات، نحذر الزملاء الغربيين من أن المزيد من التطورات السلبية في "صفقة الحبوب" ستؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية، وإجمالاً مشكلة كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي في البلدان المحتاجة".
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