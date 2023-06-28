https://sputnikarabic.ae/20230628/مصدر-يجب-أن-يحتفظ-الاتحاد-الأوروبي-بالقدرة-على-إعادة-الأصول-الروسية-بالكامل--1078577312.html
مصدر: يجب أن يحتفظ الاتحاد الأوروبي بالقدرة على إعادة الأصول الروسية بالكامل
مصدر: يجب أن يحتفظ الاتحاد الأوروبي بالقدرة على إعادة الأصول الروسية بالكامل
صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ببساطة أن يأخذ الأصول المجمدة الروسية، بل يجب أن يحتفظ بالقدرة على إعادتها بالكامل وباهتمام. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T15:47+0000
2023-06-28T15:47+0000
2023-06-28T15:47+0000
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وقال المصدر للصحفيين في بروكسل: "تهدف العقوبات إلى تغيير السلوك، وليس العقاب، وهذا يعني أنه لا يمكنك فعل ما تريده فقط. لا يمكنك أخذ المال ووضعه في خزنتك، نحن نتبع القواعد عند حظر الأموال وتجميدها، ويجب أن تكون دائمًا قادرًا على إعادتها بمجرد تغيير السلوك، أي يجب أن يكون المرء قادرًا على إعادة هذه الأموال مع الفائدة".وأضاف المصدر أيضًا أنه عندما يتعلق الأمر باستخدام الأصول، فإن الاتحاد الأوروبي يعني بالضبط الوسائل المالية.وتابع المصدر: "عندما يتم تجميد الأموال، سيفكر المستثمرون المحتملون مرتين فيما قد يحدث لهم إذا تم إدراجهم في قوائم العقوبات. نحتاج أيضًا إلى التفكير في تأثير الدومينو المحتمل".ولم يستبعد المصدر أنه في حالة حدوث انتهاكات في تنفيذ قرار استخدام الأصول، قد تكون هناك طعون أمام المحكمة من الضحايا، والتي من شأنها أن تأتي "بنتائج عكسية".
https://sputnikarabic.ae/20230626/سويسرا-تعلن-استعدادها-للمشاركة-في-المناقشات-الدولية-بشأن-الأصول-الروسية-المجمدة-1078525347.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مصدر: يجب أن يحتفظ الاتحاد الأوروبي بالقدرة على إعادة الأصول الروسية بالكامل
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صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ببساطة أن يأخذ الأصول المجمدة الروسية، بل يجب أن يحتفظ بالقدرة على إعادتها بالكامل وباهتمام.
وقال المصدر للصحفيين في بروكسل: "تهدف العقوبات إلى تغيير السلوك، وليس العقاب، وهذا يعني أنه لا يمكنك فعل ما تريده فقط. لا يمكنك أخذ المال ووضعه في خزنتك، نحن نتبع القواعد عند حظر الأموال وتجميدها، ويجب أن تكون دائمًا قادرًا على إعادتها بمجرد تغيير السلوك، أي يجب أن يكون المرء قادرًا على إعادة هذه الأموال مع الفائدة".
وأضاف المصدر أيضًا أنه عندما يتعلق الأمر باستخدام الأصول، فإن الاتحاد الأوروبي يعني بالضبط الوسائل المالية.
وتابع المصدر: "عندما يتم تجميد الأموال، سيفكر المستثمرون المحتملون مرتين فيما قد يحدث لهم إذا تم إدراجهم في قوائم العقوبات. نحتاج أيضًا إلى التفكير في تأثير الدومينو المحتمل".
ولم يستبعد المصدر أنه في حالة حدوث انتهاكات في تنفيذ قرار استخدام الأصول
، قد تكون هناك طعون أمام المحكمة من الضحايا، والتي من شأنها أن تأتي "بنتائج عكسية".