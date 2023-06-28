https://sputnikarabic.ae/20230628/مقتل-مسلح-بتبادل-إطلاق-نار-مع-الجهات-الأمنية-أمام-القنصلية-الأمريكية-في-جدة-1078581786.html
مقتل مسلح بتبادل إطلاق نار مع الجهات الأمنية أمام القنصلية الأمريكية في جدة
مقتل مسلح بتبادل إطلاق نار مع الجهات الأمنية أمام القنصلية الأمريكية في جدة
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الخميس، عن مقتل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أمام القنصلية الأمريكية في جدة. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T22:20+0000
2023-06-28T22:20+0000
2023-06-28T22:20+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104036/09/1040360927_0:0:4098:2305_1920x0_80_0_0_64e4cf162d1cc636bf4aab79ecfede69.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة قائلاً: "في تمام الساعة 6:45 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2022، توقفت سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية في مدينة جدة، ونزل منها شخص يحمل سلاحًا ناريًا في يده. استجابت القوات الأمنية المختصة بشكل مناسب وتعاملت مع الموقف، وأدى ذلك إلى مقتل المهاجم".وأضاف المتحدث الإعلامي أن أحد العاملين النيباليين في الحراسة الأمنية الخاصة بالقنصلية أصيب بجروح خطيرة نتج عنها وفاته.وتجري التحقيقات الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث، وفقًا للمتحدث الأمني السعودي.
https://sputnikarabic.ae/20200907/السعودية-تنشر-لأول-مرة-فيديو-الضربة-الموفقة-التي-قتلت-أكثر-من-100-مسلح-1046466830.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104036/09/1040360927_0:0:3816:2862_1920x0_80_0_0_a8079450a9fc87fbb03120f51f593940.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل مسلح بتبادل إطلاق نار مع الجهات الأمنية أمام القنصلية الأمريكية في جدة
تابعنا عبر
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الخميس، عن مقتل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أمام القنصلية الأمريكية في جدة.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة قائلاً: "في تمام الساعة 6:45 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2022، توقفت سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية في مدينة جدة، ونزل منها شخص يحمل سلاحًا ناريًا في يده. استجابت القوات الأمنية المختصة بشكل مناسب وتعاملت مع الموقف، وأدى ذلك إلى مقتل المهاجم".
وأضاف المتحدث الإعلامي أن أحد العاملين النيباليين في الحراسة الأمنية الخاصة بالقنصلية
أصيب بجروح خطيرة نتج عنها وفاته.
وتجري التحقيقات الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث، وفقًا للمتحدث الأمني السعودي.