https://sputnikarabic.ae/20230628/مكتب-زيلينسكي-الهجوم-المضاد-الأوكراني-يسير-بصعوبة-1078558315.html
مكتب زيلينسكي: الهجوم "المضاد" الأوكراني يسير بصعوبة
مكتب زيلينسكي: الهجوم "المضاد" الأوكراني يسير بصعوبة
صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أن الهجوم المضاد صعب ويتطلب مزيدًا من الصبر. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T08:40+0000
2023-06-28T08:40+0000
2023-06-28T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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قال بودولاك: "أفهم أن كلمة "هجوم مضاد" في بعض الأحيان تعني "هجوم خاطف" لقد بدأوا في الصباح وانتهوا في المساء، لكنها ليست كذلك".وتابع بودولاك لصحيفة "واشنطن بوست": "إن الهجوم المضاد لم يسر على ما يرام. إن هذه المرحلة صعبة وتتطلب نهجا أكثر صبرا بما في ذلك من جانب المراقبين".وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون إن القوات الأوكرانية تبحر في حقول ألغام عملاقة وتشن هجمات أولية على المواقع الروسية.وفي وقت سابق، كتب بودولاك في صفحته على "تويتر": "خلال الوقت الذي أمضيناه في محاولة إقناع شركائنا بتوفير الأسلحة اللازمة، تم بناء تحصينات روسية، وإنشاء خطوط دفاعية مع خنادق عميقة، وإنشاء نظام لحقول الألغام. واليوم، هناك حاجة إلى نهج معقول ومتوازن لاختراق الجبهة الروسية".وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي، إن الهجوم كان "أبطأ مما هو مرغوب فيه" منذ أن بدأ هذا الشهر، ولكن لا ينبغي توقع حدوث عملية ضد خصم لديه ترسانة أضخم وقوة أكبر كما في أفلام الأكشن.أقرا أيضا: إعلام غربي: الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربيةأقرا أيضا: مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد
https://sputnikarabic.ae/20230628/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تصد-هجوما-صاروخيا-على-مدينة-ميليتوبول-ولا-إصابات-1078557040.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مكتب زيلينسكي: الهجوم "المضاد" الأوكراني يسير بصعوبة
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صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أن الهجوم المضاد صعب ويتطلب مزيدًا من الصبر.
قال بودولاك: "أفهم أن كلمة "هجوم مضاد" في بعض الأحيان تعني "هجوم خاطف" لقد بدأوا في الصباح وانتهوا في المساء، لكنها ليست كذلك".
وتابع بودولاك لصحيفة "واشنطن بوست": "إن الهجوم المضاد لم يسر على ما يرام. إن هذه المرحلة صعبة وتتطلب نهجا أكثر صبرا بما في ذلك من جانب المراقبين".
وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون إن القوات الأوكرانية تبحر في حقول ألغام عملاقة وتشن هجمات أولية على المواقع الروسية.
وفي وقت سابق، كتب بودولاك في صفحته على "تويتر": "خلال الوقت الذي أمضيناه في محاولة إقناع شركائنا بتوفير الأسلحة اللازمة، تم بناء تحصينات روسية، وإنشاء خطوط دفاعية مع خنادق عميقة، وإنشاء نظام لحقول الألغام. واليوم، هناك حاجة إلى نهج معقول ومتوازن لاختراق الجبهة الروسية".
وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي، إن الهجوم كان "أبطأ مما هو مرغوب فيه" منذ أن بدأ هذا الشهر، ولكن لا ينبغي توقع حدوث عملية ضد خصم لديه ترسانة أضخم وقوة أكبر كما في أفلام الأكشن.