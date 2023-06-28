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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/مكتب-زيلينسكي-الهجوم-المضاد-الأوكراني-يسير-بصعوبة-1078558315.html
مكتب زيلينسكي: الهجوم "المضاد" الأوكراني يسير بصعوبة
مكتب زيلينسكي: الهجوم "المضاد" الأوكراني يسير بصعوبة
صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أن الهجوم المضاد صعب ويتطلب مزيدًا من الصبر. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T08:40+0000
2023-06-28T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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قال بودولاك: "أفهم أن كلمة "هجوم مضاد" في بعض الأحيان تعني "هجوم خاطف" لقد بدأوا في الصباح وانتهوا في المساء، لكنها ليست كذلك".وتابع بودولاك لصحيفة "واشنطن بوست": "إن الهجوم المضاد لم يسر على ما يرام. إن هذه المرحلة صعبة وتتطلب نهجا أكثر صبرا بما في ذلك من جانب المراقبين".وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون إن القوات الأوكرانية تبحر في حقول ألغام عملاقة وتشن هجمات أولية على المواقع الروسية.وفي وقت سابق، كتب بودولاك في صفحته على "تويتر": "خلال الوقت الذي أمضيناه في محاولة إقناع شركائنا بتوفير الأسلحة اللازمة، تم بناء تحصينات روسية، وإنشاء خطوط دفاعية مع خنادق عميقة، وإنشاء نظام لحقول الألغام. واليوم، هناك حاجة إلى نهج معقول ومتوازن لاختراق الجبهة الروسية".وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي، إن الهجوم كان "أبطأ مما هو مرغوب فيه" منذ أن بدأ هذا الشهر، ولكن لا ينبغي توقع حدوث عملية ضد خصم لديه ترسانة أضخم وقوة أكبر كما في أفلام الأكشن.أقرا أيضا: إعلام غربي: الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربيةأقرا أيضا: مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد
https://sputnikarabic.ae/20230628/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تصد-هجوما-صاروخيا-على-مدينة-ميليتوبول-ولا-إصابات-1078557040.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مكتب زيلينسكي: الهجوم "المضاد" الأوكراني يسير بصعوبة

08:40 GMT 28.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالدبابة "تي - 90" خلال تنفيذ العمليات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدبابة تي - 90 خلال تنفيذ العمليات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أن الهجوم المضاد صعب ويتطلب مزيدًا من الصبر.
قال بودولاك: "أفهم أن كلمة "هجوم مضاد" في بعض الأحيان تعني "هجوم خاطف" لقد بدأوا في الصباح وانتهوا في المساء، لكنها ليست كذلك".
وتابع بودولاك لصحيفة "واشنطن بوست": "إن الهجوم المضاد لم يسر على ما يرام. إن هذه المرحلة صعبة وتتطلب نهجا أكثر صبرا بما في ذلك من جانب المراقبين".
وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون إن القوات الأوكرانية تبحر في حقول ألغام عملاقة وتشن هجمات أولية على المواقع الروسية.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصد هجوما صاروخيا على مدينة ميليتوبول ولا إصابات
07:21 GMT
وفي وقت سابق، كتب بودولاك في صفحته على "تويتر": "خلال الوقت الذي أمضيناه في محاولة إقناع شركائنا بتوفير الأسلحة اللازمة، تم بناء تحصينات روسية، وإنشاء خطوط دفاعية مع خنادق عميقة، وإنشاء نظام لحقول الألغام. واليوم، هناك حاجة إلى نهج معقول ومتوازن لاختراق الجبهة الروسية".
وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي، إن الهجوم كان "أبطأ مما هو مرغوب فيه" منذ أن بدأ هذا الشهر، ولكن لا ينبغي توقع حدوث عملية ضد خصم لديه ترسانة أضخم وقوة أكبر كما في أفلام الأكشن.
أقرا أيضا: إعلام غربي: الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية
أقرا أيضا: مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
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