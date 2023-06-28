عربي
ملك البحرين يؤكد لبوتين دعمه للشرعية والاستقرار في روسيا
https://sputnikarabic.ae/20230628/ملك-البحرين-يؤكد-لبوتين-دعمه-للشرعية-والاستقرار-في-روسيا---عاجل-1078559219.html
ملك البحرين يؤكد لبوتين دعمه للشرعية والاستقرار في روسيا
ملك البحرين يؤكد لبوتين دعمه للشرعية والاستقرار في روسيا
أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عبر الهاتف مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أعرب عن دعمه لتدابير القيادة الروسية لضمان... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T09:04+0000
2023-06-28T09:18+0000
روسيا
البحرين
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103061/94/1030619495_0:0:4992:2808_1920x0_80_0_0_7e7bf60a636cfe3d1847ab6335c9f86d.jpg
وذكر الكرملين في بيان، أن "الاتصال تم بمبادرة من الجانب البحريني".وخلال المحادثة، أكد ملك البحرين للرئيس الروسي، دعمه لإجراءات القيادة الروسية لحماية سيادة القانون وضمان الاستقرار في البلاد، وذلك فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في روسيا في 24 يونيو/ حزيران.وشدد العاهل البحريني على الطبيعة الودية للعلاقات مع روسيا.بالإضافة إلى ذلك، ناقش الزعيمان عددا من المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الروسي البحريني متبادل المنفعة.يذكر أنه على مدار الأيام السابقة، تلقى الرئيس الروسي، عدة اتصالات، من زعماء عرب وعدد من الدول الصديقة لروسيا، الذين أعربو عن دعمهم الكامل لإجراءات القيادة الروسية على خلفية أحداث 24 يونيو.
https://sputnikarabic.ae/20230627/محمد-بن-سلمان-يؤكد-لبوتين-دعم-بلاده-للقيادة-الروسية--1078535139.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103061/94/1030619495_555:0:4992:3328_1920x0_80_0_0_6424c7a61b0bbdb79c85ebe2385e4315.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, البحرين, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, البحرين, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

ملك البحرين يؤكد لبوتين دعمه للشرعية والاستقرار في روسيا

09:04 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 09:18 GMT 28.06.2023)
© AP Photo / Evan Vucci / ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci /
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عبر الهاتف مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أعرب عن دعمه لتدابير القيادة الروسية لضمان الشرعية والاستقرار في البلاد.
وذكر الكرملين في بيان، أن "الاتصال تم بمبادرة من الجانب البحريني".
وخلال المحادثة، أكد ملك البحرين للرئيس الروسي، دعمه لإجراءات القيادة الروسية لحماية سيادة القانون وضمان الاستقرار في البلاد، وذلك فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في روسيا في 24 يونيو/ حزيران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
محمد بن سلمان يؤكد لبوتين دعم بلاده للقيادة الروسية
أمس, 09:58 GMT
وشدد العاهل البحريني على الطبيعة الودية للعلاقات مع روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الزعيمان عددا من المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الروسي البحريني متبادل المنفعة.
يذكر أنه على مدار الأيام السابقة، تلقى الرئيس الروسي، عدة اتصالات، من زعماء عرب وعدد من الدول الصديقة لروسيا، الذين أعربو عن دعمهم الكامل لإجراءات القيادة الروسية على خلفية أحداث 24 يونيو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала