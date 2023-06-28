https://sputnikarabic.ae/20230628/ملك-البحرين-يؤكد-لبوتين-دعمه-للشرعية-والاستقرار-في-روسيا---عاجل-1078559219.html
ملك البحرين يؤكد لبوتين دعمه للشرعية والاستقرار في روسيا
ملك البحرين يؤكد لبوتين دعمه للشرعية والاستقرار في روسيا
أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عبر الهاتف مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أعرب عن دعمه لتدابير القيادة الروسية لضمان... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T09:04+0000
2023-06-28T09:04+0000
2023-06-28T09:18+0000
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وذكر الكرملين في بيان، أن "الاتصال تم بمبادرة من الجانب البحريني".وخلال المحادثة، أكد ملك البحرين للرئيس الروسي، دعمه لإجراءات القيادة الروسية لحماية سيادة القانون وضمان الاستقرار في البلاد، وذلك فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في روسيا في 24 يونيو/ حزيران.وشدد العاهل البحريني على الطبيعة الودية للعلاقات مع روسيا.بالإضافة إلى ذلك، ناقش الزعيمان عددا من المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الروسي البحريني متبادل المنفعة.يذكر أنه على مدار الأيام السابقة، تلقى الرئيس الروسي، عدة اتصالات، من زعماء عرب وعدد من الدول الصديقة لروسيا، الذين أعربو عن دعمهم الكامل لإجراءات القيادة الروسية على خلفية أحداث 24 يونيو.
https://sputnikarabic.ae/20230627/محمد-بن-سلمان-يؤكد-لبوتين-دعم-بلاده-للقيادة-الروسية--1078535139.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, البحرين, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, البحرين, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
ملك البحرين يؤكد لبوتين دعمه للشرعية والاستقرار في روسيا
09:04 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 09:18 GMT 28.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عبر الهاتف مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أعرب عن دعمه لتدابير القيادة الروسية لضمان الشرعية والاستقرار في البلاد.
وذكر
الكرملين في بيان، أن "الاتصال تم بمبادرة من الجانب البحريني".
وخلال المحادثة، أكد ملك البحرين للرئيس الروسي، دعمه لإجراءات القيادة الروسية لحماية سيادة القانون وضمان الاستقرار في البلاد، وذلك فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في روسيا في 24 يونيو/ حزيران.
وشدد العاهل البحريني على الطبيعة الودية للعلاقات مع روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الزعيمان عددا من المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الروسي البحريني متبادل المنفعة.
يذكر أنه على مدار الأيام السابقة، تلقى الرئيس الروسي، عدة اتصالات
، من زعماء عرب وعدد من الدول الصديقة لروسيا، الذين أعربو عن دعمهم الكامل لإجراءات القيادة الروسية على خلفية أحداث 24 يونيو.