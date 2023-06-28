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https://sputnikarabic.ae/20230628/نائب-إيراني-تعاون-طهران-وموسكو-في-محاربة-الإرهاب-جلب-استقرارا-نسبيا-إلى-المنطقة--1078579808.html
نائب إيراني: تعاون طهران وموسكو في محاربة الإرهاب جلب استقرارا نسبيا إلى المنطقة
نائب إيراني: تعاون طهران وموسكو في محاربة الإرهاب جلب استقرارا نسبيا إلى المنطقة
أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، عباس كلرو، أن التعاون بين إيران وروسيا في سوريا كان منعطفا في تعاون البلدين على صعيد... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T18:55+0000
2023-06-28T18:55+0000
إيران
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وقال كلرو حول التعاون بين إيران وروسيا لمحاربة الإرهاب: "التعاون بين إيران وروسيا في سوريا كان منعطفا في التعاون بين البلدين على صعيد تطورات المنطقة، ونجح في هزيمة الإرهابيين التكفيريين وأعاد الأمن النسبي إلى المنطقة والشرق الأوسط".وأضاف كلرو: "روسيا حليف مهم بالنسبة لنا، وبإمكان تعاون إيران وروسيا في المحافل الدولية أن يكون له إنجازات مهمة لكلا البلدين".وفي السياق نفسه، قال السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف: "شهدنا تطورات مهمة في العلاقات بين طهران وروسيا في المجال البرلماني، وكانت زيارة رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي من أهمها، كما سيعقد في مطلع شهر تموز / يوليو اجتماع ثلاثي بين إيران والهند وروسيا من أجل تطوير المبادلات التجارية، لا سيما متابعة مشروع الممر الضخم بين الشمال والجنوب".وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، التقى السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، اليوم الأربعاء، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، عباس كلرو، وأجرى معه جولة من المباحثات.
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إيران, روسيا, العالم
إيران, روسيا, العالم

نائب إيراني: تعاون طهران وموسكو في محاربة الإرهاب جلب استقرارا نسبيا إلى المنطقة

18:55 GMT 28.06.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، عباس كلرو، أن التعاون بين إيران وروسيا في سوريا كان منعطفا في تعاون البلدين على صعيد التطورات الإقليمية، والذي نجح في استعادة الأمن النسبي في منطقة غرب آسيا.
وقال كلرو حول التعاون بين إيران وروسيا لمحاربة الإرهاب: "التعاون بين إيران وروسيا في سوريا كان منعطفا في التعاون بين البلدين على صعيد تطورات المنطقة، ونجح في هزيمة الإرهابيين التكفيريين وأعاد الأمن النسبي إلى المنطقة والشرق الأوسط".
وأضاف كلرو: "روسيا حليف مهم بالنسبة لنا، وبإمكان تعاون إيران وروسيا في المحافل الدولية أن يكون له إنجازات مهمة لكلا البلدين".

وتابع كلرو: "جاهزون في البرلمان لإزالة العقبات التجارية والاقتصادية في طريق العلاقات الثنائية، وفيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية نسعى للمصادقة عليها في البرلمان في أقرب وقت ممكن".

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وفي السياق نفسه، قال السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف: "شهدنا تطورات مهمة في العلاقات بين طهران وروسيا في المجال البرلماني، وكانت زيارة رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي من أهمها، كما سيعقد في مطلع شهر تموز / يوليو اجتماع ثلاثي بين إيران والهند وروسيا من أجل تطوير المبادلات التجارية، لا سيما متابعة مشروع الممر الضخم بين الشمال والجنوب".

وأضاف: "بعد ذلك سنعقد مشاورات خاصة حول بحر قزوين في طهران مع وجود مسؤولي البلدين، وهذا مؤشر على المستوى الرفيع للعلاقات؛ كما أننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا، والتي تشمل أبعادا مختلفة من التعاون".

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، التقى السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، اليوم الأربعاء، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، عباس كلرو، وأجرى معه جولة من المباحثات.
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