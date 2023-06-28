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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/وكالات-الجيش-الروسي-يتفوق-على-القوات-الأوكرانية-في-المعدات-1078576165.html
وكالات: الجيش الروسي يتفوق على القوات الأوكرانية في المعدات
وكالات: الجيش الروسي يتفوق على القوات الأوكرانية في المعدات
ذكرت وكالة أجنبية أن الجيش الروسي يتفوق كمًا ونوعًا على القوات الأوكرانية في استخدام الطائرات دون طيار وقدرات المدفعية، على الرغم من التصريحات حول الهجوم... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T14:52+0000
2023-06-28T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب الوكالة: "يمكن لروسيا أن تطلق طلقات مدفعية مكثفة وتسمح بهجمات ضخمة، وتتفوق على أوكرانيا أيضًا في أعداد المسيرات والتكنولوجيا".ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المدفعية الأوكرانية، قولها: "لا يمكنك إنفاق الكثير من القذائف على هدف واحد، ثلاث أو أربع لا أكثر، لأننا لا نملك قذائف كثيرة مثل روسيا".وفي وقت سابق، نشرت وكالات مادة مخصصة بالكامل عن الطائرات الروسية دون طيار. على وجه الخصوص، يُلاحظ أن تصنيع الطائرات الروسية دون طيار رخيص الثمن، لكنها قادرة على تدمير المعدات الغربية الباهظة الثمن، مثل دبابات "ليوبارد 2" ومدافع "سيزار" الفرنسية. وفقًا لتقارير عديدة من قوات المدفعية الأوكرانية، فإن "لانسيت"هي التهديد الرئيسي الآن.يوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن كييف فقدت 259 دبابة و780عربة مدرعة منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230628/الحكومة-الروسية-توافق-على-استراتيجية-تطوير-الطائرات-المسيرة-1078572013.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

وكالات: الجيش الروسي يتفوق على القوات الأوكرانية في المعدات

14:52 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 14:58 GMT 28.06.2023)
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Иван Родионов
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ذكرت وكالة أجنبية أن الجيش الروسي يتفوق كمًا ونوعًا على القوات الأوكرانية في استخدام الطائرات دون طيار وقدرات المدفعية، على الرغم من التصريحات حول الهجوم المضاد المستمر من كييف.
وبحسب الوكالة: "يمكن لروسيا أن تطلق طلقات مدفعية مكثفة وتسمح بهجمات ضخمة، وتتفوق على أوكرانيا أيضًا في أعداد المسيرات والتكنولوجيا".

وأضافت الوكالة: "بسبب نقص الذخيرة لدى القوات الأوكرانية، تضطر المدفعية الأوكرانية إلى العمل بشكل انتقائي للغاية".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المدفعية الأوكرانية، قولها: "لا يمكنك إنفاق الكثير من القذائف على هدف واحد، ثلاث أو أربع لا أكثر، لأننا لا نملك قذائف كثيرة مثل روسيا".

وقالت: "يعترف الجيش الأوكراني بأن الطائرات دون طيار الروسية "لانسيت" فعالة في تدمير المدفعية الأوكرانية، وأشار إلى أن أوكرانيا لا تنتج طائرات دون طيار هجومية مماثلة من حيث الكفاءة. في أوكرانيا يحاولون صنعها، لكن "التجربة لا تزال غير كافية".

بيت الحكومة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
الحكومة الروسية توافق على استراتيجية تطوير الطائرات المسيرة
12:06 GMT
وفي وقت سابق، نشرت وكالات مادة مخصصة بالكامل عن الطائرات الروسية دون طيار. على وجه الخصوص، يُلاحظ أن تصنيع الطائرات الروسية دون طيار رخيص الثمن، لكنها قادرة على تدمير المعدات الغربية الباهظة الثمن، مثل دبابات "ليوبارد 2" ومدافع "سيزار" الفرنسية. وفقًا لتقارير عديدة من قوات المدفعية الأوكرانية، فإن "لانسيت"هي التهديد الرئيسي الآن.
يوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن كييف فقدت 259 دبابة و780عربة مدرعة منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
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