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أردوغان: ستدرك رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية
أردوغان: ستدرك رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من أسماهم بـ"رموز الغطرسة الغربية" سيدركون عاجلا أم عاجلا أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T13:52+0000
2023-06-29T13:52+0000
رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك، لدى تعليقه على حادثة حرق القرآن الكريم بالسويد أمس الأربعاء، خلال مشاركته افتراضيا بفعالية معايدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وفق وكالة "الأناضول" الرسمية.وتابع: "مَن يرتكبون هذه الجريمة ومن يسمحون بها تحت غطاء حرية الفكر ومن يغضون الطرف عن هذه الدناءة، لن يبلغوا أهدافهم".ومضى أردوغان بقوله: "سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى يتم محاربة التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم".يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-يحتضن-القرآن-في-وقت-تسمح-به-دول-غربية-بحرقه-فيديو-1078580932.html
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رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, السويد
رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, السويد

أردوغان: ستدرك رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية

13:52 GMT 29.06.2023
© AFP 2023الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من أسماهم بـ"رموز الغطرسة الغربية" سيدركون عاجلا أم عاجلا أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر.
جاء ذلك، لدى تعليقه على حادثة حرق القرآن الكريم بالسويد أمس الأربعاء، خلال مشاركته افتراضيا بفعالية معايدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وفق وكالة "الأناضول" الرسمية.
وقال الرئيس التركي: "عاجلا أم أجلا سنُعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر".
وتابع: "مَن يرتكبون هذه الجريمة ومن يسمحون بها تحت غطاء حرية الفكر ومن يغضون الطرف عن هذه الدناءة، لن يبلغوا أهدافهم".
الرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
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بوتين يحتضن القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه... فيديو
أمس, 20:12 GMT
ومضى أردوغان بقوله: "سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى يتم محاربة التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم".
يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.
وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
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