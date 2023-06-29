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https://sputnikarabic.ae/20230629/إثيوبيا-تتقدم-بطلب-للانضمام-إلى-بريكس-1078597102.html
إثيوبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس"
إثيوبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس"
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ميليس أليم، أن بلاده تعتزم تقديم طلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس". 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T13:06+0000
2023-06-29T13:10+0000
العالم
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وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية خلال إحاطة الإعلامية قال فيها إن إثيوبيا تبدي عزمها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" في المستقبل.وتابع ميليس أن "البلاد ستواصل العمل مع المؤسسات الدولية التي يمكنها حماية مصالحها، آملا بأن تقوم مجموعة بريكس بقبول الطلب".وتسعى العديد من البلدان، ومعظمها من دول الجنوب، للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40% من سكان العالم.وتشمل الدول الأعضاء التي تطمح للانضمام إلى "بريكس"، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران ومصر والجزائر والأرجنتين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/روسيا-ترحب-بطلب-مصر-وبنغلاديش-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1078365344.html
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العالم

إثيوبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس"

13:06 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 13:10 GMT 29.06.2023)
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا أمام سد النهضة
علم إثيوبيا أمام سد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ميليس أليم، أن بلاده تعتزم تقديم طلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية خلال إحاطة الإعلامية قال فيها إن إثيوبيا تبدي عزمها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" في المستقبل.
وتابع ميليس أن "البلاد ستواصل العمل مع المؤسسات الدولية التي يمكنها حماية مصالحها، آملا بأن تقوم مجموعة بريكس بقبول الطلب".
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روسيا ترحب بطلب مصر وبنغلاديش الانضمام إلى مجموعة "بريكس"
22 يونيو, 04:13 GMT
وتسعى العديد من البلدان، ومعظمها من دول الجنوب، للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40% من سكان العالم.
وتشمل الدول الأعضاء التي تطمح للانضمام إلى "بريكس"، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران ومصر والجزائر والأرجنتين.
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