https://sputnikarabic.ae/20230629/إطلاق-المركبة-الفضائية-فيرجن-غالاكتيك-في-أول-رحلة-تجارية-شبه-مدارية-1078602777.html
إطلاق المركبة الفضائية "فيرجن غالاكتيك" في أول رحلة تجارية شبه مدارية... فيديو
إطلاق المركبة الفضائية "فيرجن غالاكتيك" في أول رحلة تجارية شبه مدارية... فيديو
أعلنت شركة "فيرجن جالاكتيك"، يوم الخميس، أن المركبة الفضائية المأهولة "سبيس شيب تو" (في إس إس يونيتي) انطلقت في أول رحلة تجارية لها دون مدارية يوم الخميس من... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T16:24+0000
2023-06-29T16:24+0000
2023-06-29T16:30+0000
الفضاء
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/0e/1046836170_0:0:1391:782_1920x0_80_0_0_9b6cd3a7a90ed745ddb8e2fe9d54b550.jpg
تم الإطلاق من على متن طائرة معززة من "وايت نايت تو"، أقلعت من مطار أمريكا الفضائي في نيو مكسيكو.سيتم فصل المركبة الفضائية من الحاملة على ارتفاع 15 كم، وبعد ذلك يجب أن ترتفع 80-90 كم أخرى.وبحسب صحيفة" interfax"، هناك ستة من أفراد الطاقم على متن المركبة الفضائية، أمريكيان وأربعة إيطاليين. يتم تنفيذ المهمة، التي تسمى "Virtute 1"، تحت رعاية المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا. سيتم إجراء بحوث حول تأثير الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان.ويدير السفينة المقدم المتقاعد من سلاح الجو الأمريكي المقدم مايك ماسوتشي، الذي يقوم برحلته الفضائية الرابعة، ويقودها المقدم السابق في سلاح الجو الإيطالي المقدم نيكولا بيسيل. يضم الطاقم أيضًا العقيد في القوات الجوية الإيطالية والتر فيلادي، الذي تدرب سابقًا في وكالة "ناسا" للسفر إلى محطة الفضاء الدولية كطيار احتياطي، والدكتور الإيطالي أنجيلو لاندولفي، والمهندس بانتاليوني كارلوتشي، ومدرب رائد فضاء "فيرجن غالاكتيك" كولين بينيت.وفي أقصى ارتفاع، سيتمكن الطاقم من تجربة انعدام الوزن لعدة دقائق. وفي المجموع، ستستغرق رحلة المركبة الفضائية حوالي ساعة ونصف.
https://sputnikarabic.ae/20230629/روساتوم-توقع-عقدا-مع-واي-إل-بي-بشأن-استخراج-وإنتاج-الليثيوم-في-بوليفيا--1078599964.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/0e/1046836170_149:0:1309:870_1920x0_80_0_0_880bf04e37221af597bb2833739e0440.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الفضاء, العالم, أخبار العالم الآن
الفضاء, العالم, أخبار العالم الآن
إطلاق المركبة الفضائية "فيرجن غالاكتيك" في أول رحلة تجارية شبه مدارية... فيديو
16:24 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 16:30 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت شركة "فيرجن جالاكتيك"، يوم الخميس، أن المركبة الفضائية المأهولة "سبيس شيب تو" (في إس إس يونيتي) انطلقت في أول رحلة تجارية لها دون مدارية يوم الخميس من الولايات المتحدة الأمريكية.
تم الإطلاق من على متن طائرة معززة من "وايت نايت تو"، أقلعت من مطار أمريكا الفضائي في نيو مكسيكو.
سيتم فصل المركبة الفضائية من الحاملة على ارتفاع 15 كم، وبعد ذلك يجب أن ترتفع 80-90 كم أخرى.
وبحسب صحيفة" interfax
"، هناك ستة من أفراد الطاقم على متن المركبة الفضائية، أمريكيان وأربعة إيطاليين. يتم تنفيذ المهمة، التي تسمى "Virtute 1"، تحت رعاية المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا. سيتم إجراء بحوث حول تأثير الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان.
ويدير السفينة المقدم المتقاعد من سلاح الجو الأمريكي المقدم مايك ماسوتشي، الذي يقوم برحلته الفضائية الرابعة، ويقودها المقدم السابق في سلاح الجو الإيطالي المقدم نيكولا بيسيل. يضم الطاقم أيضًا العقيد في القوات الجوية الإيطالية والتر فيلادي، الذي تدرب سابقًا في وكالة "ناسا" للسفر إلى محطة الفضاء الدولية كطيار احتياطي، والدكتور الإيطالي أنجيلو لاندولفي، والمهندس بانتاليوني كارلوتشي، ومدرب رائد فضاء "فيرجن غالاكتيك" كولين بينيت.
وفي أقصى ارتفاع، سيتمكن الطاقم من تجربة انعدام الوزن لعدة دقائق. وفي المجموع، ستستغرق رحلة المركبة الفضائية حوالي ساعة ونصف.