https://sputnikarabic.ae/20230629/إعلام-أمريكي-يعترف-بإصابة-مرتزقة-أجانب-خلال-الضربة-الروسية-على-كراماتورسك-1078583919.html
إعلام أمريكي يعترف بإصابة مرتزقة أجانب خلال الضربة الروسية على كراماتورسك
إعلام أمريكي يعترف بإصابة مرتزقة أجانب خلال الضربة الروسية على كراماتورسك
كشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الخميس، مقتل وإصابة عدد من المرتزقة الأجانب في مدينة كراماتورسك في منطقة دونيتسك، وذلك بعد ضربة جوية للجيش الروسي. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T05:13+0000
2023-06-29T05:13+0000
2023-06-29T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن هناك العديد من المرتزقة الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم.ولفتت الوكالة إلى أن المرتزق الأمريكي نيك دكوورث أصيب جراء الضربة الروسية مع زملائه، بمن فيهم المرتزق البريطاني مو هورنيك. وفي يوم سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف المركز المؤقت لقيادة لواء المشاة الآلي 56، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورسك.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام أمريكي يعترف بإصابة مرتزقة أجانب خلال الضربة الروسية على كراماتورسك
05:13 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 05:15 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الخميس، مقتل وإصابة عدد من المرتزقة الأجانب في مدينة كراماتورسك في منطقة دونيتسك، وذلك بعد ضربة جوية للجيش الروسي.
وذكرت
وكالة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن هناك العديد من المرتزقة الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم.
ولفتت الوكالة إلى أن المرتزق الأمريكي نيك دكوورث أصيب جراء الضربة الروسية مع زملائه، بمن فيهم المرتزق البريطاني مو هورنيك.
وفي يوم سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف المركز المؤقت لقيادة لواء المشاة الآلي 56، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورسك.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.