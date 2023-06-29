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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20230629/إعلام-كارثة-حدثت-خلال-عبور-الجيش-الأوكراني-حقل-ألغام-روسي-1078591148.html
إعلام: "كارثة" حدثت خلال عبور الجيش الأوكراني حقل ألغام روسي
إعلام: "كارثة" حدثت خلال عبور الجيش الأوكراني حقل ألغام روسي
كشفت وسائل إعلام غربية في تقريرها الأخير، عن المحاولة الأوكرانية الفاشلة لعبور إحدى الحقول بعد وقوعهم في مصيدة ألغام روسية، حيث أدت إلى خسائر كارثية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T09:38+0000
2023-06-29T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت مجلة "فوربس" أن محاولة القوات الأوكرانية لعبور حقل ألغام روسي، جنوبي أوكرانيا، سبب خسائر كارثية للقوات والمعدات المهاجمة، يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري، لافتة إلى أن محللين عسكريين قاموا بإحصاء المركبات القتالية الأوكرانية المحطمة والتي تم التخلي عنها، حيث بلغ عددها العشرات.وفي السياق نفسه، كشف إعلامي أوكراني أن مصيدة الألغام الروسية كانت كفيلة بالقضاء على اللواءين 47 و33 التي استخدمت مركبات ودبابات غربية الصنع دمرت جميعها.وبحسب المجلة، بدأ الحادث عندما حاولت القوات الأوكرانية عبور حقل الألغام جنوب قرية "مالا توكماتشكا"، في منطقة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، من أجل تجاوز القوات الروسية المتمركزة في بلدة روبوتاين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230629/المخابرات-الأوكرانية-تشتكي-من-دعوات-الحلفاء-لـ-القتال-بضراوة---1078584321.html
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العالم
العالم

إعلام: "كارثة" حدثت خلال عبور الجيش الأوكراني حقل ألغام روسي

09:38 GMT 29.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
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كشفت وسائل إعلام غربية في تقريرها الأخير، عن المحاولة الأوكرانية الفاشلة لعبور إحدى الحقول بعد وقوعهم في مصيدة ألغام روسية، حيث أدت إلى خسائر كارثية.
وذكرت مجلة "فوربس" أن محاولة القوات الأوكرانية لعبور حقل ألغام روسي، جنوبي أوكرانيا، سبب خسائر كارثية للقوات والمعدات المهاجمة، يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري، لافتة إلى أن محللين عسكريين قاموا بإحصاء المركبات القتالية الأوكرانية المحطمة والتي تم التخلي عنها، حيث بلغ عددها العشرات.
وفي السياق نفسه، كشف إعلامي أوكراني أن مصيدة الألغام الروسية كانت كفيلة بالقضاء على اللواءين 47 و33 التي استخدمت مركبات ودبابات غربية الصنع دمرت جميعها.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المخابرات الأوكرانية تشتكي من دعوات الحلفاء لـ "القتال بضراوة"
06:06 GMT
وبحسب المجلة، بدأ الحادث عندما حاولت القوات الأوكرانية عبور حقل الألغام جنوب قرية "مالا توكماتشكا"، في منطقة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، من أجل تجاوز القوات الروسية المتمركزة في بلدة روبوتاين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:36 GMT
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