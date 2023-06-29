https://sputnikarabic.ae/20230629/إعلام-كارثة-حدثت-خلال-عبور-الجيش-الأوكراني-حقل-ألغام-روسي-1078591148.html
إعلام: "كارثة" حدثت خلال عبور الجيش الأوكراني حقل ألغام روسي
إعلام: "كارثة" حدثت خلال عبور الجيش الأوكراني حقل ألغام روسي
كشفت وسائل إعلام غربية في تقريرها الأخير، عن المحاولة الأوكرانية الفاشلة لعبور إحدى الحقول بعد وقوعهم في مصيدة ألغام روسية، حيث أدت إلى خسائر كارثية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T09:38+0000
2023-06-29T09:38+0000
2023-06-29T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت مجلة "فوربس" أن محاولة القوات الأوكرانية لعبور حقل ألغام روسي، جنوبي أوكرانيا، سبب خسائر كارثية للقوات والمعدات المهاجمة، يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري، لافتة إلى أن محللين عسكريين قاموا بإحصاء المركبات القتالية الأوكرانية المحطمة والتي تم التخلي عنها، حيث بلغ عددها العشرات.وفي السياق نفسه، كشف إعلامي أوكراني أن مصيدة الألغام الروسية كانت كفيلة بالقضاء على اللواءين 47 و33 التي استخدمت مركبات ودبابات غربية الصنع دمرت جميعها.وبحسب المجلة، بدأ الحادث عندما حاولت القوات الأوكرانية عبور حقل الألغام جنوب قرية "مالا توكماتشكا"، في منطقة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، من أجل تجاوز القوات الروسية المتمركزة في بلدة روبوتاين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230629/المخابرات-الأوكرانية-تشتكي-من-دعوات-الحلفاء-لـ-القتال-بضراوة---1078584321.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: "كارثة" حدثت خلال عبور الجيش الأوكراني حقل ألغام روسي
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كشفت وسائل إعلام غربية في تقريرها الأخير، عن المحاولة الأوكرانية الفاشلة لعبور إحدى الحقول بعد وقوعهم في مصيدة ألغام روسية، حيث أدت إلى خسائر كارثية.
وذكرت مجلة "فوربس" أن محاولة القوات الأوكرانية لعبور حقل ألغام روسي، جنوبي أوكرانيا، سبب خسائر كارثية للقوات والمعدات المهاجمة، يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري، لافتة إلى أن محللين عسكريين قاموا بإحصاء المركبات القتالية الأوكرانية المحطمة والتي تم التخلي عنها، حيث بلغ عددها العشرات.
وفي السياق نفسه، كشف إعلامي أوكراني أن مصيدة الألغام الروسية كانت كفيلة بالقضاء على اللواءين 47 و33 التي استخدمت مركبات ودبابات غربية الصنع دمرت جميعها.
وبحسب المجلة
، بدأ الحادث عندما حاولت القوات الأوكرانية عبور حقل الألغام جنوب قرية "مالا توكماتشكا"، في منطقة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، من أجل تجاوز القوات الروسية المتمركزة في بلدة روبوتاين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.