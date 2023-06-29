https://sputnikarabic.ae/20230629/إعلان-التأهب-الجوي-في-4-مناطق-من-أوكرانيا-1078583725.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
أعلن صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في مناطق بولتافا وسومي و خاركوف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T04:15+0000
2023-06-29T04:15+0000
2023-06-29T04:24+0000
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وتم إطلاق إنذار التأهب في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك في الساعة 6:56 (بتوقيت موسكو)، وبعد دقيقتين في مناطق سومي وخاركوف، بحسب الوزارة. يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1078463987.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
04:15 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 04:24 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
أعلن صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في مناطق بولتافا وسومي و خاركوف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وتم إطلاق إنذار التأهب في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك في الساعة 6:56 (بتوقيت موسكو)، وبعد دقيقتين في مناطق سومي وخاركوف، بحسب الوزارة.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية
على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.