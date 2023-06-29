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https://sputnikarabic.ae/20230629/إيرباص-تسلم-أول-طائرة-مجمعة-في-الصين-لشركة-أوروبية-1078588270.html
"إيرباص" تسلم أول طائرة مجمعة في الصين لشركة أوروبية
"إيرباص" تسلم أول طائرة مجمعة في الصين لشركة أوروبية
تسلمت شركة طيران أوروبية أول طائرة مجمعة في الصين من إنتاج شركة "إيرباص"، وهي من طراز "إيه 321 نيو". 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T08:11+0000
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وتم تجميع الطائرة بخط التجميع النهائي في مدينة تيانجين، شمالي الصين، قبل أن يتم تسليمها إلى شركة "ويز إير" المجرية، حسبما ذكرت شبكة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس.وتعد الشركة المجرية التي تسلمت الطائرة، أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في وسط وشرق أوروبا.وقالت شركة "إيرباص" إن تسليم الطائرة الأولى التي تم تجميعها في الصين لعميل أوروبي يمثل علامة فارقة بالنسبة لفرع الشركة في الصين "إيرباص تيانجين".وأوضح كريستوف شريمب، المدير العام لمركز "إيرباص تيانجين" خط التجميع النهائي الآسيوي يواصل تعزيز قدرته بما يسهم في تلبية طلبات العملاء الدوليين، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع الانتعاش الاقتصادي القوي للصين.ويمثل خط التجميع النهائي في مدينة تيانجين الصينية، أول خط تجميع لطائرات تجارية لشركة إيرباص خارج أوروبا، ويرجع تاريخ افتتاحه إلى عام 2008.يذكر أن طائرة "إيه 321 نيو" هي الأكبر بين عائلة "إيه 321"، وتصل سعتها لـ 244 راكبا.
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منوعات, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"إيرباص" تسلم أول طائرة مجمعة في الصين لشركة أوروبية

08:11 GMT 29.06.2023
© AFP 2023مصنع إيرباص في الصين
مصنع إيرباص في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023
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تسلمت شركة طيران أوروبية أول طائرة مجمعة في الصين من إنتاج شركة "إيرباص"، وهي من طراز "إيه 321 نيو".
وتم تجميع الطائرة بخط التجميع النهائي في مدينة تيانجين، شمالي الصين، قبل أن يتم تسليمها إلى شركة "ويز إير" المجرية، حسبما ذكرت شبكة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس.
وتعد الشركة المجرية التي تسلمت الطائرة، أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في وسط وشرق أوروبا.
وقالت شركة "إيرباص" إن تسليم الطائرة الأولى التي تم تجميعها في الصين لعميل أوروبي يمثل علامة فارقة بالنسبة لفرع الشركة في الصين "إيرباص تيانجين".
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وأوضح كريستوف شريمب، المدير العام لمركز "إيرباص تيانجين" خط التجميع النهائي الآسيوي يواصل تعزيز قدرته بما يسهم في تلبية طلبات العملاء الدوليين، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع الانتعاش الاقتصادي القوي للصين.
ويمثل خط التجميع النهائي في مدينة تيانجين الصينية، أول خط تجميع لطائرات تجارية لشركة إيرباص خارج أوروبا، ويرجع تاريخ افتتاحه إلى عام 2008.
يذكر أن طائرة "إيه 321 نيو" هي الأكبر بين عائلة "إيه 321"، وتصل سعتها لـ 244 راكبا.
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