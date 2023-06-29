https://sputnikarabic.ae/20230629/استعادة-بقايا-بشرية-من-غواصة-تيتان-التي-انفجرت-في-المحيط-الأطلسي-1078582326.html

استعادة بقايا بشرية من غواصة تيتان التي انفجرت في المحيط الأطلسي

استعادة بقايا بشرية من غواصة تيتان التي انفجرت في المحيط الأطلسي

استعاد خبراء خفر السواحل الأمريكية، الأربعاء، بقايا بشرية من حطام غواصة "تيتان" التي انفجرت في المحيط الأطلسي، مما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص. 29.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-29T00:04+0000

2023-06-29T00:04+0000

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وأعلن خفر السواحل الأمريكية في بيان أن الأطباء سيجرون تحليلًا رسميًا للبقايا المستعادة.كان على متن الغواصة الباحث البريطاني هاميش هاردينغ وخبير الغواصات الفرنسي بول هنري نارجوليه ورجل الأعمال الباكستاني البريطاني شهزادا داوود وابنه سليمان، بالإضافة إلى ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة الغواصات التابعة لشركة OceanGate Expeditions.ويعتقد أنهم لقوا حتفهم على الفور عندما انفجرت الغواصة التي يقدر حجمها بحجم سيارة دفع رباعي، تحت ضغط هائل في شمال المحيط الأطلسي على عمق يزيد عن ميلين.تمت إزالة حطام الغواصة الصغيرة المتشابكة في شرق كندا، مما أنهى عملية البحث والإنقاذ الصعبة. وسيتم نقل الحطام على متن سفينة خفر السواحل الأمريكية إلى ميناء أمريكي لإجراء تحليلات إضافية وفقًا للمنظمة.أعرب قائد التحقيق الأمريكي في هذه المأساة، الكابتن جيسون نوباور، عن أهمية العمل الجاري لفهم العوامل التي أدت إلى الفقدان الكارثي للغواصة وضمان عدم حدوث مأساة مماثلة مرة أخرى.أظهرت لقطات تلفزيونية غطاء أنف الغواصة تيتان ولوح جانبي به أجهزة إلكترونية وأسلاك تتدلى من سفينة إلى شاحنة مسطحة في محطة خفر السواحل الكندية في سانت جونز، نيوفاوندلاند.يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن فقدان تيتان في 18 يونيو، وأعلنت خفر السواحل الأمريكية الأسبوع الماضي أن جميع الأشخاص الخمسة على متن الغواصة توفوا بعد انفجار المركبة.وتم العثور على حقل للحطام على قاع البحر على بعد 1600 قدم (500 متر) من منطقة المقدمة لتايتانيك، والتي تقع على عمق يزيد عن ميلين (حوالي أربعة كيلومترات) تحت سطح المحيط وعلى بعد 400 ميلاً قبالة سواحل نيوفاوندلاند.

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https://sputnikarabic.ae/20230622/خفر-السواحل-الأمريكي-يعلن-وفاة-جميع-من-كانوا-داخل-الغواصة-المفقودة-تيتان---عاجل-1078403245.html

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