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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230629/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحتجز-امرأة-في-لوغانسك-بعد-اشتباهه-فيها-بالتجسس-فيديو-1078603335.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحتجز امرأة في لوغانسك بعد اشتباهه فيها بالتجسس... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يحتجز امرأة في لوغانسك بعد اشتباهه فيها بالتجسس... فيديو
أعلن مكتب الأمن التابع لجمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الخميس، أن أفراد الأمن الفيدرالي الروسي احتجزوا امرأة من سكان لوغانسك بعد الاشتباه فيها بالتجسس وجمع... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T16:47+0000
2023-06-29T16:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جهاز الأمن لـ"سبوتنيك": "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية لوغانسك الشعبية، أعمالا غير قانونية لمواطنة أوكرانية تعيش في مدينة لوغانسك".وأشار البيان إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ساعدت إحدى سكان المنطقة "مسترشدة بدوافع شخصية، التشكيلات المسلحة الأوكرانية" بناءً على تعليمات من شخص يعمل لصالح مديرية استخبارات الدولة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، من خلال جمع ونقل معلومات حول مواقع انتشار وتحركات الوحدات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت أربع هجمات للعدو بنجاح في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتونينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تحيد-جنرالين-و50-ضابطا-في-ضربة-استهدفت-اجتماعا-عسكريا-أوكرانيا--1078593175.html
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الأمن الفيدرالي الروسي يحتجز امرأة في لوغانسك بعد اشتباهه فيها بالتجسس... فيديو

16:47 GMT 29.06.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أعلن مكتب الأمن التابع لجمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الخميس، أن أفراد الأمن الفيدرالي الروسي احتجزوا امرأة من سكان لوغانسك بعد الاشتباه فيها بالتجسس وجمع ونقل معلومات حول انتشار وتحركات القوات.
وقال جهاز الأمن لـ"سبوتنيك": "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية لوغانسك الشعبية، أعمالا غير قانونية لمواطنة أوكرانية تعيش في مدينة لوغانسك".
وأشار البيان إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ساعدت إحدى سكان المنطقة "مسترشدة بدوافع شخصية، التشكيلات المسلحة الأوكرانية" بناءً على تعليمات من شخص يعمل لصالح مديرية استخبارات الدولة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، من خلال جمع ونقل معلومات حول مواقع انتشار وتحركات الوحدات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد جنرالين و50 ضابطا في ضربة استهدفت اجتماعا عسكريا أوكرانيا
11:13 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت أربع هجمات للعدو بنجاح في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتونينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:30 GMT
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