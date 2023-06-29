الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للواء العاشر الأوكراني
11:15 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 11:33 GMT 29.06.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودع ذخيرة للواء الهجوم الجبلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك.
وبحسب الدفاع، تم تدمير مستودع الذخيرة للواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع الروسية: "تم تدمير محطتي رادار مضادة للبطاريات من طراز "AN / TPQ-50" أمريكيي الصنع في مناطق فاسيليفكا، في مقاطعة خاركوف، وبيشانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابعت الدفاع في بيانها: "خلال الساعات الـ24 الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس" وصاروخ "هارم".
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير11 مسيرة أوكرانية في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، وفولودينو، وإيفجينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليكوفو، في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفايا زبيرييفكا في مقاطعة خيرسون".
ووفقا للدفاع الروسية: "وفي اتجاه خيرسون، نتيجة القصف المتواصل، تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 6 مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "ميستا-بي"، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 123 قرب كيزوميس".
وتابع البيان: "في اتجاه زابوروجيه، قصفت القوات الروسية القوى العاملة والمعدات للواء الدفاع الإقليمي 106 في منطقة لوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق يوميًا 135 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات، و3 مدافع هاوتزر "دي-20"، ومدفع "ميستا- بي" و "دي-20"، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.