عربي
برلماني روسي: وزارة الدفاع تعتزم إيقاف تمويل "فاغنر" في حال لم توقع عقودا معها- عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230629/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-للواء-العاشر--عاجل-1078593294.html
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للواء العاشر الأوكراني
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للواء العاشر الأوكراني
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودع ذخيرة للواء الهجوم الجبلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T11:15+0000
2023-06-29T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
وبحسب الدفاع، تم تدمير مستودع الذخيرة للواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت الدفاع في بيانها: "خلال الساعات الـ24 الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس" وصاروخ "هارم".ووفقا للدفاع الروسية: "وفي اتجاه خيرسون، نتيجة القصف المتواصل، تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 6 مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "ميستا-بي"، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 123 قرب كيزوميس".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تحيد-جنرالين-و50-ضابطا-في-ضربة-استهدفت-اجتماعا-عسكريا-أوكرانيا--1078593175.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للواء العاشر الأوكراني

11:15 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 11:33 GMT 29.06.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودع ذخيرة للواء الهجوم الجبلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك.
وبحسب الدفاع، تم تدمير مستودع الذخيرة للواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الدفاع الروسية: "تم تدمير محطتي رادار مضادة للبطاريات من طراز "AN / TPQ-50" أمريكيي الصنع في مناطق فاسيليفكا، في مقاطعة خاركوف، وبيشانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابعت الدفاع في بيانها: "خلال الساعات الـ24 الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس" وصاروخ "هارم".

وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير11 مسيرة أوكرانية في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، وفولودينو، وإيفجينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليكوفو، في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفايا زبيرييفكا في مقاطعة خيرسون".

نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد جنرالين و50 ضابطا في ضربة استهدفت اجتماعا عسكريا أوكرانيا
11:13 GMT
ووفقا للدفاع الروسية: "وفي اتجاه خيرسون، نتيجة القصف المتواصل، تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 6 مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "ميستا-بي"، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 123 قرب كيزوميس".

وتابع البيان: "في اتجاه زابوروجيه، قصفت القوات الروسية القوى العاملة والمعدات للواء الدفاع الإقليمي 106 في منطقة لوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق يوميًا 135 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات، و3 مدافع هاوتزر "دي-20"، ومدفع "ميستا- بي" و "دي-20"، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала