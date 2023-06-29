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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-34-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1078582834.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أطلقت القوات الأوكرانية النار، خلال الـ24 ساعة الماضية، 34 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بإطلاق 196 قذيفة. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T01:50+0000
2023-06-29T01:51+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيان ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التي ترتكبها أوكرانيا عبر قناة التلغرام: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أفادت الممثلية بـ 34 حالة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان "في اتجاه دونيتسك، قام العدو بـ 21 قصفًا بواسطة أنظمة الصواريخ المتعددة الصواريخ (RSZO) والمدفعية بقطر 155 ملم. في اتجاه غورلوفكا، قاموا بـ 11 قصفًا من المدفعية بقطر 152 و 122 ملم. في اتجاه ياسينوفاتا، قاموا بقصف واحد بواسطة أنظمة الصواريخ المتعددة. في اتجاه فولنوفاخسك، قاموا بقصف واحد من المدفعية بقطر 152 ملم".وحسبما أشارت الممثلية، قامت القوات الأوكرانية بإطلاق مجموعها 196 قذيفة من مختلف الأنواع.وتعرضت مناطق سبعة مستوطنات في جمهورية دونيتسك للقصف، بما في ذلك دونيتسك وغورلوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتا وماكييفكا وستاروميخايلوفكا وبلاغاتنوي.وأصيب عشرة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة من دونيتسك وياسينوفاتا، بينهم خمسة أطفال. وبحسب الممثلية، لقي شخصان حتفهما في دونيتسك أيضًا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الأوكرانية-تطلق-24-قذيفة-عيار-155-ملم-على-دونيتسك-1078554480.html
https://sputnikarabic.ae/20230628/لافروف-وسفراء-مجموعة-العشرين-يناقشون-الضغوط-الغربية-على-الدول-فيما-يتعلق-بأوكرانيا-1078582047.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

01:50 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 01:51 GMT 29.06.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أطلقت القوات الأوكرانية النار، خلال الـ24 ساعة الماضية، 34 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بإطلاق 196 قذيفة.
ووفقًا لبيان ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التي ترتكبها أوكرانيا عبر قناة التلغرام: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أفادت الممثلية بـ 34 حالة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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27 يونيو, 22:54 GMT
وأضاف البيان "في اتجاه دونيتسك، قام العدو بـ 21 قصفًا بواسطة أنظمة الصواريخ المتعددة الصواريخ (RSZO) والمدفعية بقطر 155 ملم. في اتجاه غورلوفكا، قاموا بـ 11 قصفًا من المدفعية بقطر 152 و 122 ملم. في اتجاه ياسينوفاتا، قاموا بقصف واحد بواسطة أنظمة الصواريخ المتعددة. في اتجاه فولنوفاخسك، قاموا بقصف واحد من المدفعية بقطر 152 ملم".
وحسبما أشارت الممثلية، قامت القوات الأوكرانية بإطلاق مجموعها 196 قذيفة من مختلف الأنواع.
وتعرضت مناطق سبعة مستوطنات في جمهورية دونيتسك للقصف، بما في ذلك دونيتسك وغورلوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتا وماكييفكا وستاروميخايلوفكا وبلاغاتنوي.
وأصيب عشرة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة من دونيتسك وياسينوفاتا، بينهم خمسة أطفال. وبحسب الممثلية، لقي شخصان حتفهما في دونيتسك أيضًا.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف وسفراء مجموعة العشرين يناقشون الضغوط الغربية على الدول فيما يتعلق بأوكرانيا
أمس, 23:20 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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