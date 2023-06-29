https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-34-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1078582834.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أطلقت القوات الأوكرانية النار، خلال الـ24 ساعة الماضية، 34 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بإطلاق 196 قذيفة. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T01:50+0000
2023-06-29T01:50+0000
2023-06-29T01:51+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218761_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_ae86bf04652b9c4043d542a2d0a453ca.jpg
ووفقًا لبيان ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التي ترتكبها أوكرانيا عبر قناة التلغرام: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أفادت الممثلية بـ 34 حالة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان "في اتجاه دونيتسك، قام العدو بـ 21 قصفًا بواسطة أنظمة الصواريخ المتعددة الصواريخ (RSZO) والمدفعية بقطر 155 ملم. في اتجاه غورلوفكا، قاموا بـ 11 قصفًا من المدفعية بقطر 152 و 122 ملم. في اتجاه ياسينوفاتا، قاموا بقصف واحد بواسطة أنظمة الصواريخ المتعددة. في اتجاه فولنوفاخسك، قاموا بقصف واحد من المدفعية بقطر 152 ملم".وحسبما أشارت الممثلية، قامت القوات الأوكرانية بإطلاق مجموعها 196 قذيفة من مختلف الأنواع.وتعرضت مناطق سبعة مستوطنات في جمهورية دونيتسك للقصف، بما في ذلك دونيتسك وغورلوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتا وماكييفكا وستاروميخايلوفكا وبلاغاتنوي.وأصيب عشرة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة من دونيتسك وياسينوفاتا، بينهم خمسة أطفال. وبحسب الممثلية، لقي شخصان حتفهما في دونيتسك أيضًا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الأوكرانية-تطلق-24-قذيفة-عيار-155-ملم-على-دونيتسك-1078554480.html
https://sputnikarabic.ae/20230628/لافروف-وسفراء-مجموعة-العشرين-يناقشون-الضغوط-الغربية-على-الدول-فيما-يتعلق-بأوكرانيا-1078582047.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218761_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6dbb30e1847754b0480233ba062b37b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
01:50 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 01:51 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية النار، خلال الـ24 ساعة الماضية، 34 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بإطلاق 196 قذيفة.
ووفقًا لبيان ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التي ترتكبها أوكرانيا عبر قناة التلغرام: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أفادت الممثلية بـ 34 حالة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان "في اتجاه دونيتسك، قام العدو بـ 21 قصفًا بواسطة أنظمة الصواريخ المتعددة الصواريخ (RSZO) والمدفعية بقطر 155 ملم. في اتجاه غورلوفكا، قاموا بـ 11 قصفًا من المدفعية بقطر 152 و 122 ملم. في اتجاه ياسينوفاتا، قاموا بقصف واحد بواسطة أنظمة الصواريخ المتعددة. في اتجاه فولنوفاخسك، قاموا بقصف واحد من المدفعية بقطر 152 ملم".
وحسبما أشارت الممثلية، قامت القوات الأوكرانية بإطلاق مجموعها 196 قذيفة من مختلف الأنواع.
وتعرضت مناطق سبعة مستوطنات في جمهورية دونيتسك للقصف، بما في ذلك دونيتسك وغورلوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتا وماكييفكا وستاروميخايلوفكا وبلاغاتنوي.
وأصيب عشرة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة من دونيتسك وياسينوفاتا، بينهم خمسة أطفال. وبحسب الممثلية، لقي شخصان حتفهما في دونيتسك أيضًا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.