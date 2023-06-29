https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تحيد-جنرالين-و50-ضابطا-في-ضربة-استهدفت-اجتماعا-عسكريا-أوكرانيا--1078593175.html
القوات الروسية تحيد جنرالين و50 ضابطا في ضربة استهدفت اجتماعا عسكريا أوكرانيا
القوات الروسية تحيد جنرالين و50 ضابطا في ضربة استهدفت اجتماعا عسكريا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حيدت جنرالين و50 ضابطا في ضربة استهدفت اجتماعا عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T11:13+0000
2023-06-29T11:13+0000
2023-06-29T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 27 يونيو/حزيران، نتيجة لضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد جنرالين، وما يصل إلى 50 ضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين، في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت محاولة القيام بأعمال هجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوبي دونيتسك.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 530 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وخمس سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا- بي" ومدفع"دي 20".وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، في منطقة فريميفسكي، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "فوستوك" هجوما شنته وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230629/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-للواء-العاشر--عاجل-1078593294.html
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روسيا
القوات الروسية تحيد جنرالين و50 ضابطا في ضربة استهدفت اجتماعا عسكريا أوكرانيا
11:13 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حيدت جنرالين و50 ضابطا في ضربة استهدفت اجتماعا عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 27 يونيو/حزيران، نتيجة لضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد جنرالين، وما يصل إلى 50 ضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين، في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكد البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت محاولة القيام بأعمال هجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوبي دونيتسك.
وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوبية" في صد أربع هجمات للعدو بنجاح في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتونينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 530 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وخمس سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا- بي" ومدفع"دي 20".
وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "المركز"، وحدات الألوية الآلية 21 و42 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكي وكريمينايا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، في منطقة فريميفسكي، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "فوستوك" هجوما شنته وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.