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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تدمر-معقلين-وثلاث-مدافع-هاون-وقوى-بشرية-للقوات-الأوكرانية-بـ3-مناطق-بجمهورية-دونيتسك-1078583012.html
القوات الروسية تدمر معقلين وثلاث مدافع هاون وقوى بشرية للقوات الأوكرانية بـ3 مناطق بجمهورية دونيتسك
القوات الروسية تدمر معقلين وثلاث مدافع هاون وقوى بشرية للقوات الأوكرانية بـ3 مناطق بجمهورية دونيتسك
أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب " الروسية ، فاديم أستافيف، اليوم الخميس، بأن مدفعية قوات التجمع دمرت معاقل لواءين للقوات المسلحة الأوكرانية... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T02:04+0000
2023-06-29T02:14+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستفايف في حديث لوكالة " سبوتنيك": إن "وحدات المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" دمرت معاقل اللواء الثالث المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة كالينوفكا واللواء الآلي رقم 110 المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا".بالإضافة لذلك ووفقا لـ أستفايف، خلال سجال مدفعي تم تدمير للعدو ثلاثة مدافع هاون من عيار 120 ملم على في اتجاه محور مارينسكي.كما أشار رئيس المكتب الصحفي إلى أن طواقم أنظمة سولنتسيبيك (الشمس الحارقة) التابعة للتجمع قصفت تجمعات بشرية للعدو في المواقع الأمامية ببلدة مالايا كالينوفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230628/مجلس-الأمن-القومي-الأوكراني-يؤكد-استحالة-شن-هجوم-مضاد-سريع-1078579584.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الروسية تدمر معقلين وثلاث مدافع هاون وقوى بشرية للقوات الأوكرانية بـ3 مناطق بجمهورية دونيتسك

02:04 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 02:14 GMT 29.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب " الروسية ، فاديم أستافيف، اليوم الخميس، بأن مدفعية قوات التجمع دمرت معاقل لواءين للقوات المسلحة الأوكرانية بمنطقتي كالينوفكا وأفدييفكا وثلاث مدافع هاون من عيار 120 ملم على محور مارينسكي،(بجمهورية دونيتسك)، كما قصفت طواقم أنظمة سولنتسيبيك (الشمس الحارقة)، تجمعات بشرية للعدو.
موسكو - سبوتنيك. وقال أستفايف في حديث لوكالة " سبوتنيك": إن "وحدات المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" دمرت معاقل اللواء الثالث المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة كالينوفكا واللواء الآلي رقم 110 المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا".
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أمس, 18:24 GMT
بالإضافة لذلك ووفقا لـ أستفايف، خلال سجال مدفعي تم تدمير للعدو ثلاثة مدافع هاون من عيار 120 ملم على في اتجاه محور مارينسكي.
كما أشار رئيس المكتب الصحفي إلى أن طواقم أنظمة سولنتسيبيك (الشمس الحارقة) التابعة للتجمع قصفت تجمعات بشرية للعدو في المواقع الأمامية ببلدة مالايا كالينوفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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