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https://sputnikarabic.ae/20230629/الكرملين-يعلق-على-خطأ-بايدن-بين-العراق-وأوكرانيا-1078592649.html
الكرملين يعلق على خطأ بايدن بين العراق وأوكرانيا
الكرملين يعلق على خطأ بايدن بين العراق وأوكرانيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مهتمة بأن تتلقى الولايات المتحدة الأمريكية معلومات موضوعية وصحيحة حول الصورة في العالم،... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T10:53+0000
2023-06-29T10:53+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "على الأرجح من المهم للجميع أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية قابلة للتنبؤ بأفعالها، وأن تحافظ على تقييم موضوعي لما يحدث وتكون مهتمة بالحصول على المعلومات من المصادر الصحيحة من أجل تكوين صورة موضوعية وصحيحة لنفسها عن العالم ونحن مهتمون حقا بهذا الأمر ونراقب الوضع بعناية شديدة".وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق بشكل واضح".وأجاب بايدن عن سؤال عما إذا كانت أحداث 24 يونيو (حزيران) قد أضعفت بوتين: "من الصعب القول، لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق، إنه يخسر الحرب في الداخل".هذا الموقف ليس الأول لبايدن بشأن الأحداث الروسية الأوكرانية، فقد أخطأ الرئيس الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال حديثه عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، وقال في مقطع متداول تعليقاً على التطورات في مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوبي أوكرانيا: "أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) أم لا.. أو أعني، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)".
https://sputnikarabic.ae/20230628/بايدن-في-زلة-لسان-جديدة-بوتين-يخسر-في-العراق-1078577612.html
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روسيا

الكرملين يعلق على خطأ بايدن بين العراق وأوكرانيا

10:53 GMT 29.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مهتمة بأن تتلقى الولايات المتحدة الأمريكية معلومات موضوعية وصحيحة حول الصورة في العالم، وأن تحافظ على قابلية التنبؤ، وعلى الموضوعية في تقييم ما يحدث، وأن تكون مهتمة بتلقي المعلومات من المصادر الصحيحة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "على الأرجح من المهم للجميع أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية قابلة للتنبؤ بأفعالها، وأن تحافظ على تقييم موضوعي لما يحدث وتكون مهتمة بالحصول على المعلومات من المصادر الصحيحة من أجل تكوين صورة موضوعية وصحيحة لنفسها عن العالم ونحن مهتمون حقا بهذا الأمر ونراقب الوضع بعناية شديدة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
بايدن في زلة لسان جديدة: بوتين يخسر في "العراق"... فيديو
أمس, 16:17 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق بشكل واضح".
وأجاب بايدن عن سؤال عما إذا كانت أحداث 24 يونيو (حزيران) قد أضعفت بوتين: "من الصعب القول، لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق، إنه يخسر الحرب في الداخل".
هذا الموقف ليس الأول لبايدن بشأن الأحداث الروسية الأوكرانية، فقد أخطأ الرئيس الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال حديثه عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، وقال في مقطع متداول تعليقاً على التطورات في مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوبي أوكرانيا: "أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) أم لا.. أو أعني، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)".
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