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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230629/المخابرات-الأوكرانية-تشتكي-من-دعوات-الحلفاء-لـ-القتال-بضراوة---1078584321.html
المخابرات الأوكرانية تشتكي من دعوات الحلفاء لـ "القتال بضراوة"
المخابرات الأوكرانية تشتكي من دعوات الحلفاء لـ "القتال بضراوة"
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، أن المخابرات العسكرية الأوكرانية وجهت شكاوى للدول الغربية الحليفة لها بسبب إقدامهم المتواصل على حث كييف المضي قدما من أجل... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T06:06+0000
2023-06-29T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشارت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، في تقريرها أن عددا من المستشارين الغربيين يخشون من أن يؤدي التقدم البطيء للقوات المسلحة الأوكرانية إلى سقوط المزيد من الضحايا على المدى الطويل.وأضافت المجلة، نقلا عن مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية، أن "تقدم الجيش الأوكراني محدود بالوسائل المتاحة".ولفت المصدر إلى أن المخابرات الأوكرانية اشتكت من أن بعض الشركاء يطلبون منا المضي قدمًا والقتال بضراوة، لكنهم أيضًا ليسوا في عجلة من أمرهم لتوفير المعدات والأسلحة التي يحتاجها الجيش الأوكراني.وبدأ الهجوم المضاد، الذي تحدثت عنه السلطات الأوكرانية منذ فترة طويلة، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة.
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العالم
العالم

المخابرات الأوكرانية تشتكي من دعوات الحلفاء لـ "القتال بضراوة"

06:06 GMT 29.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، أن المخابرات العسكرية الأوكرانية وجهت شكاوى للدول الغربية الحليفة لها بسبب إقدامهم المتواصل على حث كييف المضي قدما من أجل القتال بضراوة، خلال الهجوم المضاد.
وأشارت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، في تقريرها أن عددا من المستشارين الغربيين يخشون من أن يؤدي التقدم البطيء للقوات المسلحة الأوكرانية إلى سقوط المزيد من الضحايا على المدى الطويل.
وأضافت المجلة، نقلا عن مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية، أن "تقدم الجيش الأوكراني محدود بالوسائل المتاحة".
ولفت المصدر إلى أن المخابرات الأوكرانية اشتكت من أن بعض الشركاء يطلبون منا المضي قدمًا والقتال بضراوة، لكنهم أيضًا ليسوا في عجلة من أمرهم لتوفير المعدات والأسلحة التي يحتاجها الجيش الأوكراني.
وبدأ الهجوم المضاد، الذي تحدثت عنه السلطات الأوكرانية منذ فترة طويلة، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة.
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