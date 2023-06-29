https://sputnikarabic.ae/20230629/المخابرات-الأوكرانية-تشتكي-من-دعوات-الحلفاء-لـ-القتال-بضراوة---1078584321.html
المخابرات الأوكرانية تشتكي من دعوات الحلفاء لـ "القتال بضراوة"
المخابرات الأوكرانية تشتكي من دعوات الحلفاء لـ "القتال بضراوة"
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، أن المخابرات العسكرية الأوكرانية وجهت شكاوى للدول الغربية الحليفة لها بسبب إقدامهم المتواصل على حث كييف المضي قدما من أجل... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T06:06+0000
2023-06-29T06:06+0000
2023-06-29T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشارت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، في تقريرها أن عددا من المستشارين الغربيين يخشون من أن يؤدي التقدم البطيء للقوات المسلحة الأوكرانية إلى سقوط المزيد من الضحايا على المدى الطويل.وأضافت المجلة، نقلا عن مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية، أن "تقدم الجيش الأوكراني محدود بالوسائل المتاحة".ولفت المصدر إلى أن المخابرات الأوكرانية اشتكت من أن بعض الشركاء يطلبون منا المضي قدمًا والقتال بضراوة، لكنهم أيضًا ليسوا في عجلة من أمرهم لتوفير المعدات والأسلحة التي يحتاجها الجيش الأوكراني.وبدأ الهجوم المضاد، الذي تحدثت عنه السلطات الأوكرانية منذ فترة طويلة، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المخابرات الأوكرانية تشتكي من دعوات الحلفاء لـ "القتال بضراوة"
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ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، أن المخابرات العسكرية الأوكرانية وجهت شكاوى للدول الغربية الحليفة لها بسبب إقدامهم المتواصل على حث كييف المضي قدما من أجل القتال بضراوة، خلال الهجوم المضاد.
وأشارت
مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، في تقريرها أن عددا من المستشارين الغربيين يخشون من أن يؤدي التقدم البطيء للقوات المسلحة الأوكرانية إلى سقوط المزيد من الضحايا على المدى الطويل.
وأضافت المجلة، نقلا عن مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية، أن "تقدم الجيش الأوكراني محدود بالوسائل المتاحة".
ولفت المصدر إلى أن المخابرات الأوكرانية اشتكت من أن بعض الشركاء يطلبون منا المضي قدمًا والقتال بضراوة، لكنهم أيضًا ليسوا في عجلة من أمرهم لتوفير المعدات والأسلحة التي يحتاجها الجيش الأوكراني.
وبدأ الهجوم المضاد، الذي تحدثت عنه السلطات الأوكرانية منذ فترة طويلة، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة.