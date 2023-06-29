https://sputnikarabic.ae/20230629/المستشار-الألماني-على-ألمانيا-أن-تكون-مستعدة-لتزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-على-المدى-الطويل-1078583277.html
المستشار الألماني: على ألمانيا أن تكون مستعدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة على المدى الطويل
المستشار الألماني: على ألمانيا أن تكون مستعدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة على المدى الطويل
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده يجب أن تكون مستعدة لتوريد تسليح طويل الأمد لأوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتم حل النزاع بسرعة. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T02:59+0000
2023-06-29T02:59+0000
2023-06-29T02:59+0000
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موسكو - سبوتنيك. وفي حديثه لقناة "إرستيه" الألمانية، قال شولتس: "يجب علينا أن نكون مستعدين لتوريد الأسلحة لأوكرانيا لفترة طويلة".كما أشار المستشار الألماني إلى أنه إذا توقفت التوريدات بعد 3 أو 6 أشهر، فلن تكون ألمانيا قادرة على المساهمة في دعم أوكرانيا على المدى البعيد.وأعرب شولتس عن أمله في أن يتم حل النزاع بسرعة، مضيفا أن هناك من يشكك في توريد الأسلحة والقرارات المتخذة بشأن العقوبات، ولكنه أكد أنه يجب أن ندعم أوكرانيا بهذا الشكل.وبحسب شولتس، قد أعدت أوكرانيا بعناية للهجوم المضاد، ولكنه لم يذكر أمثلة على عمليات ناجحة قام بها الجيش الأوكراني.وقد زادت ألمانيا، وغيرها من الدول الغربية، من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الفترة الأخيرة، وقدمت للقوات الأوكرانية دبابات "ليوبارد" ومدرعات "ماردر" وأسلحة ومعدات أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230610/ألمانيا-تقر-بتدمير-دبابات-ليوبارد-بضربات-روسية-في-أوكرانيا--1077970340.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
المستشار الألماني: على ألمانيا أن تكون مستعدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة على المدى الطويل
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده يجب أن تكون مستعدة لتوريد تسليح طويل الأمد لأوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتم حل النزاع بسرعة.
موسكو - سبوتنيك
. وفي حديثه لقناة "إرستيه" الألمانية، قال شولتس: "يجب علينا أن نكون مستعدين لتوريد الأسلحة لأوكرانيا لفترة طويلة".
كما أشار المستشار الألماني إلى أنه إذا توقفت التوريدات بعد 3 أو 6 أشهر، فلن تكون ألمانيا قادرة على المساهمة في دعم أوكرانيا على المدى البعيد.
وأعرب شولتس عن أمله في أن يتم حل النزاع بسرعة، مضيفا أن هناك من يشكك في توريد الأسلحة والقرارات المتخذة بشأن العقوبات، ولكنه أكد أنه يجب أن ندعم أوكرانيا بهذا الشكل.
وبحسب شولتس، قد أعدت أوكرانيا بعناية للهجوم المضاد، ولكنه لم يذكر أمثلة على عمليات ناجحة قام بها الجيش الأوكراني.
وقد زادت ألمانيا، وغيرها من الدول الغربية، من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الفترة الأخيرة، وقدمت للقوات الأوكرانية دبابات "ليوبارد" ومدرعات "ماردر" وأسلحة ومعدات أخرى.