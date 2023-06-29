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https://sputnikarabic.ae/20230629/بريطانيا-تعد-مشروع-قانون-يقيد-وصول-روسيا-لخدمات-المحامين-في-البلاد-1078590169.html
بريطانيا تعد مشروع قانون يقيد وصول روسيا لخدمات المحامين في البلاد
بريطانيا تعد مشروع قانون يقيد وصول روسيا لخدمات المحامين في البلاد
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة أعدّت مشروع قانون يقيّد وصول روسيا إلى خدمات المحامين البريطانيين. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T09:14+0000
2023-06-29T09:23+0000
العالم
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وجاء في بيان الحكومة البريطانية: "سيمنع مشروع القانون الجديد الذي أعدّته الحكومة، اليوم (29 حزيران/يونيو)، المحامين البريطانيين من تقديم المشورة للشركات الروسية بشأن معاملات تجارية معينة، مما سيمنع البلاد من الاستفادة اقتصاديا من الخبرة القانونية العالمية الرائدة في المملكة المتحدة. يستند مشروع القانون الجديد إلى العقوبات القائمة بالفعل ضد روسيا، والتي أدت إلى تقييد وصول الشركات الروسية إلى مختلف الاستشارات القانونية وخدمات الخبراء للمحامين البريطانيين. ومن المتوقع أن توسع القواعد الجديدة العقوبات (المفروضة على روسيا) وستحظر على سبيل المثال تقديم المشورة للشركات الدولية بشأن إقراض الشركات الروسية.ووفقًا لبيانات الحكومة، قدمت بريطانيا في الماضي خدمات قانونية للشركات الروسية بقيمة 56 مليون جنيه استرليني (نحو 70 مليون دولار) سنويا.ومن جانبها، أعلنت روسيا مرارًا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مؤكداً أنها لن تكون ناجعة وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sputnikarabic.ae/20230619/بريطانيا-تقر-قانونا-لديمومة-العقوبات-على-روسيا-حتى-دفع-تعويضات-لأوكرانيا-1078265198.html
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العالم
العالم

بريطانيا تعد مشروع قانون يقيد وصول روسيا لخدمات المحامين في البلاد

09:14 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 09:23 GMT 29.06.2023)
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الانتقال إلى بنك الصورالحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020
الحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة أعدّت مشروع قانون يقيّد وصول روسيا إلى خدمات المحامين البريطانيين.
وجاء في بيان الحكومة البريطانية: "سيمنع مشروع القانون الجديد الذي أعدّته الحكومة، اليوم (29 حزيران/يونيو)، المحامين البريطانيين من تقديم المشورة للشركات الروسية بشأن معاملات تجارية معينة، مما سيمنع البلاد من الاستفادة اقتصاديا من الخبرة القانونية العالمية الرائدة في المملكة المتحدة.
يستند مشروع القانون الجديد إلى العقوبات القائمة بالفعل ضد روسيا، والتي أدت إلى تقييد وصول الشركات الروسية إلى مختلف الاستشارات القانونية وخدمات الخبراء للمحامين البريطانيين. ومن المتوقع أن توسع القواعد الجديدة العقوبات (المفروضة على روسيا) وستحظر على سبيل المثال تقديم المشورة للشركات الدولية بشأن إقراض الشركات الروسية.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
بريطانيا تقر قانونا لديمومة العقوبات على روسيا حتى دفع تعويضات لأوكرانيا
19 يونيو, 13:19 GMT
ووفقًا لبيانات الحكومة، قدمت بريطانيا في الماضي خدمات قانونية للشركات الروسية بقيمة 56 مليون جنيه استرليني (نحو 70 مليون دولار) سنويا.
ومن جانبها، أعلنت روسيا مرارًا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مؤكداً أنها لن تكون ناجعة وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
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