https://sputnikarabic.ae/20230629/بوتين-قوة-بلدنا-تكمن-في-مجتمع-مدني-قوي-1078595343.html

بوتين: قوة بلدنا تكمن في مجتمع مدني قوي

بوتين: قوة بلدنا تكمن في مجتمع مدني قوي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن قوة بلدنا تكمن في مجتمع مدني قوي ومسؤول، منوها إلى ضرورة وضع معايير عالية للدعم الاجتماعي. 29.06.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

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وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023" في موسكو: "المجتمع المدني القوي والمسؤول هو أساس سيادة بلدنا. وباستخدام أفضل الحلول والمقترحات التي يطرحها مواطنونا ورجال الأعمال والجمعيات الأخرى، نحتاج إلى وضع معايير عالية للدعم الاجتماعي، وتحسين المدن والبلدات، وتشكيل اقتصاد جانب العرض".وأضاف: "الوقت الجديد ليس مستقبلًا بعيدًا، إنه في الواقع وقتنا، نعيش فيه اليوم، وهنا توجد مصالح وطننا، وتطلعات شعبنا الذين نعمل من أجلهم. الآن المساهمة في القضية المشتركة لكل مواطن في روسيا، وفرق كل مؤسسة، وبالطبع، فرق الأعمال الشابة والإبداعية والعلمية، وجميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز وتطوير الإمكانات الصناعية والفكرية والتكنولوجية".ولفت بوتين إلى أن العالم لم ينهار بسبب العقوبات وخروج الشركات الأجنبية من السوق الروسية بل على العكس.وقال: "كما سبق وقلت أكثر من مرة، بسبب العقوبات، وبسبب رحيل الشركات الغربية، لم ينهار العالم بل على العكس اتسعت الفرص أمام رواد الأعمال الروس".وأكد بوتين أنه هناك حاجة إلى سياسة هادفة للترويج للعلامات التجارية المحلية في روسيا، ويجب أن تمتلكها كل منطقة."أعتقد أننا بحاجة إلى سياسة مستهدفة للترويج العالمي للعلامات التجارية المحلية وعلى جميع المستويات وفي وسائل الإعلام، وقبل كل شيء في الشبكات الحكومية والخاصة".

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بوتين يشارك في المنتدى العام لـ "أ سي" (АСИ) "أفكار قوية لوقت جديد" يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المنتدى العام لـ"وكالة المبادرات الاستراتيجية" (أ سي)، "أفكار قوية لوقت جديد"، في موسكو، اليوم الخميس 29 يونيو/حزيران . 2023-06-29T12:28+0000 true PT1S

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