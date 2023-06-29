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https://sputnikarabic.ae/20230629/بوتين-يرتب-جيب-ضابط-يحمل-الحقيبة-السوداء-فيديو--1078591262.html
بوتين "يرتب" جيب ضابط يحمل "الحقيبة السوداء"... فيديو
بوتين "يرتب" جيب ضابط يحمل "الحقيبة السوداء"... فيديو
لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأنظار خلال لحظات مغادرته في المروحية، بعد قيامه بترتيب هندام أحد الضباط المرافقين الذي حمل بيده حقيبة سوداء. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T09:56+0000
2023-06-29T09:56+0000
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وظهر الرئيس الروسي خلال زيارته إلى داغستان، وهو يقوم بتوجيه السلام إلى ضباط المروحية التي تقله، حيث لاحظ وجود خلل في جيب الضابط، الأمر الذي دفعه إلى ترتيبها بالشكل الصحيح.وحظيت المشاهد في ذلك الوقت بإشادة كبيرة في العالم العربي، بسبب تصرف الزعيم الروسي العفوي.ووصل الرئيس الروسي إلى داغستان، أمس الأربعاء، في زيارة تخللها الكثير من النشاطات واستقبل من قبل المواطنين بحفاوة كبيرة.شاهد ايضا: بوتين يحتضن القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه... فيديوشاهد ايضا: بوتين وسط شعبه في داغستان في مشهد عفوي ينم عن صدق المشاعر... فيديو
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بوتين "يرتب" جيب ضابط يحمل "الحقيبة السوداء"... فيديو

09:56 GMT 29.06.2023
© Sputnikصعود الرئيس بوتين للطائرة المروحية خلال زيارته لداغستان
صعود الرئيس بوتين للطائرة المروحية خلال زيارته لداغستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
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لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأنظار خلال لحظات مغادرته في المروحية، بعد قيامه بترتيب هندام أحد الضباط المرافقين الذي حمل بيده حقيبة سوداء.
وظهر الرئيس الروسي خلال زيارته إلى داغستان، وهو يقوم بتوجيه السلام إلى ضباط المروحية التي تقله، حيث لاحظ وجود خلل في جيب الضابط، الأمر الذي دفعه إلى ترتيبها بالشكل الصحيح.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى للرئيس الروسي، ففي عام 2020، قام بوتين بالتقاط قبعة سقطت من على رأس أحد جنود حرس الشرف الفلسطيني، الذين كانوا في استقباله أثناء لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيت لحم في الضفة الغربية.

وحظيت المشاهد في ذلك الوقت بإشادة كبيرة في العالم العربي، بسبب تصرف الزعيم الروسي العفوي.
ووصل الرئيس الروسي إلى داغستان، أمس الأربعاء، في زيارة تخللها الكثير من النشاطات واستقبل من قبل المواطنين بحفاوة كبيرة.
شاهد ايضا: بوتين يحتضن القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه... فيديو
شاهد ايضا: بوتين وسط شعبه في داغستان في مشهد عفوي ينم عن صدق المشاعر... فيديو
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