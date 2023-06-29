https://sputnikarabic.ae/20230629/بوتين-يرسم-وجها-ويوقع-على-شاشة-تفاعلية-فيديو-1078603174.html
بوتين يرسم وجها ويوقع على شاشة تفاعلية... فيديو
بوتين يرسم وجها ويوقع على شاشة تفاعلية... فيديو
خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمنتدى "أ سي" (АСИ) الاقتصادي، في موسكو، رسم الرئيس وجها على شاشة لوحية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T16:34+0000
2023-06-29T16:34+0000
2023-06-29T16:35+0000
نادي الفيديو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078526609_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f622910d837ab7dd2c9373a016f06f65.jpg
وفي أثناء زيارة بوتين إلى معرض قامت بتنظيمه وكالة المبادرات الاستراتيجية، طلب القائمون منه أن يخط شيئا وفق نظرته على شاشة الوسائط المتعددة.ويذكر أن الرئيس الروسي قد رسم سابقا، قبل 10 سنوات، قطة على شاشة أجنبية، واليوم طلب القائمون منه تكرار ذات الشيء ورسم شيء ما لكن هذه المرة على شاشة الوسائط المتعددة محلية الصنع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078526609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1857299ea618fd6d9d42398a7601e45.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
بوتين يرسم وجها ويوقع على شاشة تفاعلية... فيديو
16:34 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 16:35 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمنتدى "أ سي" (АСИ) الاقتصادي، في موسكو، رسم الرئيس وجها على شاشة لوحية.
وفي أثناء زيارة بوتين إلى معرض قامت بتنظيمه وكالة المبادرات الاستراتيجية، طلب القائمون منه أن يخط شيئا وفق نظرته على شاشة الوسائط المتعددة.
ويذكر أن الرئيس الروسي قد رسم سابقا، قبل 10 سنوات، قطة على شاشة أجنبية، واليوم طلب القائمون منه تكرار ذات الشيء ورسم شيء ما لكن هذه المرة على شاشة الوسائط المتعددة محلية الصنع.