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https://sputnikarabic.ae/20230629/بوتين-يرسم-وجها-ويوقع-على-شاشة-تفاعلية-فيديو-1078603174.html
بوتين يرسم وجها ويوقع على شاشة تفاعلية... فيديو
بوتين يرسم وجها ويوقع على شاشة تفاعلية... فيديو
خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمنتدى "أ سي" (АСИ) الاقتصادي، في موسكو، رسم الرئيس وجها على شاشة لوحية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T16:34+0000
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وفي أثناء زيارة بوتين إلى معرض قامت بتنظيمه وكالة المبادرات الاستراتيجية، طلب القائمون منه أن يخط شيئا وفق نظرته على شاشة الوسائط المتعددة.ويذكر أن الرئيس الروسي قد رسم سابقا، قبل 10 سنوات، قطة على شاشة أجنبية، واليوم طلب القائمون منه تكرار ذات الشيء ورسم شيء ما لكن هذه المرة على شاشة الوسائط المتعددة محلية الصنع.
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

بوتين يرسم وجها ويوقع على شاشة تفاعلية... فيديو

16:34 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 16:35 GMT 29.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
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خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمنتدى "أ سي" (АСИ) الاقتصادي، في موسكو، رسم الرئيس وجها على شاشة لوحية.
وفي أثناء زيارة بوتين إلى معرض قامت بتنظيمه وكالة المبادرات الاستراتيجية، طلب القائمون منه أن يخط شيئا وفق نظرته على شاشة الوسائط المتعددة.
ويذكر أن الرئيس الروسي قد رسم سابقا، قبل 10 سنوات، قطة على شاشة أجنبية، واليوم طلب القائمون منه تكرار ذات الشيء ورسم شيء ما لكن هذه المرة على شاشة الوسائط المتعددة محلية الصنع.
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