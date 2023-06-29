https://sputnikarabic.ae/20230629/تبون-وأردوغان-يؤكدان-سعيهما-إلى-تعزيز-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1078584436.html
تبون وأردوغان يؤكدان سعيهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
تبون وأردوغان يؤكدان سعيهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على سعيهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T06:07+0000
2023-06-29T06:07+0000
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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين تبون وأردوغان، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الأضحى، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.وقالت الصحيفة إن الرئيسين أكدا على متانة العلاقات بين الشعبين الجزائري والتركي، وتمنيا مزيدا من التقدم والازدهار للبلدين.واحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم، أمس الأربعاء، الموافق 28 يونيو/ حزيران، بأول أيام عيد الأضحى.وعيد الأضحى هو أحد الأعياد الرئيسية للمسلمين، يتم الاحتفال به في اليوم الـ 10 من شهر ذي الحجة من التقويم الإسلامي، ويستمر لمدة 4 أيام، ويقوم المسلمون فيه بالتضحية بكبش أو ماشية أخرى، وتوزيع ثلث اللحم على الفقراء، وثلث للأقارب والمعارف، والثلث الأخير على الأسرة والعائلة.
https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-مهنئا-مسلمي-روسيا-عيد-الأضحى-يحمل-معاني-أخلاقية-وروحية-عميقة-1078557333.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجزائر, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجزائر, أخبار تركيا اليوم
تبون وأردوغان يؤكدان سعيهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على سعيهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين تبون وأردوغان، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الأضحى، حسبما ذكرت
صحيفة "النهار" الجزائرية.
وقالت الصحيفة إن الرئيسين أكدا على متانة العلاقات بين الشعبين الجزائري والتركي، وتمنيا مزيدا من التقدم والازدهار للبلدين.
واحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم
، أمس الأربعاء، الموافق 28 يونيو/ حزيران، بأول أيام عيد الأضحى.
وعيد الأضحى هو أحد الأعياد الرئيسية للمسلمين
، يتم الاحتفال به في اليوم الـ 10 من شهر ذي الحجة من التقويم الإسلامي، ويستمر لمدة 4 أيام، ويقوم المسلمون فيه بالتضحية بكبش أو ماشية أخرى، وتوزيع ثلث اللحم على الفقراء، وثلث للأقارب والمعارف، والثلث الأخير على الأسرة والعائلة.