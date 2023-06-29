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https://sputnikarabic.ae/20230629/تبون-وأردوغان-يؤكدان-سعيهما-إلى-تعزيز-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1078584436.html
تبون وأردوغان يؤكدان سعيهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
تبون وأردوغان يؤكدان سعيهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على سعيهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T06:07+0000
2023-06-29T06:07+0000
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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين تبون وأردوغان، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الأضحى، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.وقالت الصحيفة إن الرئيسين أكدا على متانة العلاقات بين الشعبين الجزائري والتركي، وتمنيا مزيدا من التقدم والازدهار للبلدين.واحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم، أمس الأربعاء، الموافق 28 يونيو/ حزيران، بأول أيام عيد الأضحى.وعيد الأضحى هو أحد الأعياد الرئيسية للمسلمين، يتم الاحتفال به في اليوم الـ 10 من شهر ذي الحجة من التقويم الإسلامي، ويستمر لمدة 4 أيام، ويقوم المسلمون فيه بالتضحية بكبش أو ماشية أخرى، وتوزيع ثلث اللحم على الفقراء، وثلث للأقارب والمعارف، والثلث الأخير على الأسرة والعائلة.
https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-مهنئا-مسلمي-روسيا-عيد-الأضحى-يحمل-معاني-أخلاقية-وروحية-عميقة-1078557333.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجزائر, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجزائر, أخبار تركيا اليوم

تبون وأردوغان يؤكدان سعيهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

06:07 GMT 29.06.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون في أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على سعيهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين تبون وأردوغان، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الأضحى، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.
وقالت الصحيفة إن الرئيسين أكدا على متانة العلاقات بين الشعبين الجزائري والتركي، وتمنيا مزيدا من التقدم والازدهار للبلدين.
الرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات مصيرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
بوتين مهنئا مسلمي روسيا: عيد الأضحى يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة
أمس, 07:34 GMT
واحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم، أمس الأربعاء، الموافق 28 يونيو/ حزيران، بأول أيام عيد الأضحى.
وعيد الأضحى هو أحد الأعياد الرئيسية للمسلمين، يتم الاحتفال به في اليوم الـ 10 من شهر ذي الحجة من التقويم الإسلامي، ويستمر لمدة 4 أيام، ويقوم المسلمون فيه بالتضحية بكبش أو ماشية أخرى، وتوزيع ثلث اللحم على الفقراء، وثلث للأقارب والمعارف، والثلث الأخير على الأسرة والعائلة.
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