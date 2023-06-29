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https://sputnikarabic.ae/20230629/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078584878.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
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روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:43 GMT 29.06.2023
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:44 GMT 29.06.2023
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المخابرات الأوكرانية تشتكي من دعوات الحلفاء لـ "القتال بضراوة"
06:06 GMT
06:44 GMT 29.06.2023
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي يعترف بإصابة مرتزقة أجانب خلال الضربة الروسية على كراماتورسك
05:13 GMT
06:44 GMT 29.06.2023
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
04:15 GMT
06:43 GMT 29.06.2023
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة روسية تدمر مدرعة أمريكية على بعد أكثر من 9 كم في محور كوبيانسك
04:11 GMT
06:43 GMT 29.06.2023
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر معقلين وثلاثة مدافع هاون وقوى بشرية للقوات الأوكرانية في دونيتسك
02:04 GMT
06:43 GMT 29.06.2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 34 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية
01:50 GMT
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