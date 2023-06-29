https://sputnikarabic.ae/20230629/جهود-سعودية-عالية-وتطبيقات-ذكية-لخدمة-الحجاج-في-موسم-2023-1078598812.html
جهود سعودية عالية وتطبيقات ذكية لخدمة الحجاج في موسم 2023
جهود سعودية عالية وتطبيقات ذكية لخدمة الحجاج في موسم 2023
في حلقة اليوم: استقبال المسلمين لعيد الأضحى المبارك وجهود سعودية عالية لتأمين أوضاع الحجاج، الشرطة السويدية تسمح بإحراق المصحف أمام مسجد ستوكهولم، الرئيس... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T14:05+0000
2023-06-29T14:05+0000
2023-06-29T14:05+0000
راديو
صدى الحياة
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جهود سعودية عالية وتطبيقات ذكية لخدمة الحجاج في موسم 2023
جهود سعودية عالية وتطبيقات ذكية لخدمة الحجاج في موسم 2023
تقنيات ذكية متطورة لخدمة الحجاجاستقبلت المملكة العربية السعودية نحو مليوني حاج من 160 دولة حول العالم، وما تميز به حج هذه السنة الخدمات المتعددة التي سهلت للحجاج القيام بالشعائر الدينية في ظروف ملائمة ومتطورة وأكثر راحة وتنظيما.حول هذا الموضوع، قال مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، الأستاذ أسعد القرشي لبرنامج "صدى الحياة":وفيما يتعلق بالخدمات والتطبيقات الذكية التي وفرتها السلطات السعودية للحجاج، قال الأستاذ أسعد القرشي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
جهود سعودية عالية وتطبيقات ذكية لخدمة الحجاج في موسم 2023
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في حلقة اليوم: استقبال المسلمين لعيد الأضحى المبارك وجهود سعودية عالية لتأمين أوضاع الحجاج، الشرطة السويدية تسمح بإحراق المصحف أمام مسجد ستوكهولم، الرئيس فلاديمير بوتين يقبل المصحف الشريف ويؤكد أن عدم احترام القرآن في روسيا جريمة، رجل يصلي أثناء بث مباشر ويستقبل اللايكات، رفع علم المثلية في الدار البيضاء بالمغرب.
تقنيات ذكية متطورة لخدمة الحجاج
استقبلت المملكة العربية السعودية نحو مليوني حاج من 160 دولة حول العالم، وما تميز به حج هذه السنة الخدمات المتعددة التي سهلت للحجاج القيام بالشعائر الدينية في ظروف ملائمة ومتطورة وأكثر راحة وتنظيما.
حول هذا الموضوع، قال مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، الأستاذ أسعد القرشي لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ هذه السنة جاءت مختلفة عن السنوات السابقة خاصة بعد القيود التي فرضتها جائحة "كورونا"، وبالرغم من شدة حرارة الطقس ولكن الاجواء ملائمة لتأدية مناسك الحج بشكل مريح ومنظم، لقد قامت سلطات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بجهود جبارة ونتطلع إلى رؤية 2030 لنصل إلى 6 ملايين حاج في القريب العاجل".
وفيما يتعلق بالخدمات والتطبيقات الذكية التي وفرتها السلطات السعودية للحجاج، قال الأستاذ أسعد القرشي:
"إن تجربة الذكاء الاصطناعي سهلت الكثير من الأمور في هذا العام، وستقيم المملكة العربية السعودية كعادتها المؤتمر العالمي للحج والعمرة بعد ثلاث أشهر استعدادا للعام المقبل، وهذا الذكاء سهل على الحجاج التنقل والتفويج وأثبتت التجربة نجاحها أكثر ونطمح إلى التطوير أكثر".
التفاصيل في الملف الصوتي...