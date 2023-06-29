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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230629/دبابة-روسية-تدمر-مدرعة-أمريكية-على-بعد-95-كم-في-محور-كوبيانسك-1078583560.html
دبابة روسية تدمر مدرعة أمريكية على بعد 9.5 كم في محور كوبيانسك
دبابة روسية تدمر مدرعة أمريكية على بعد 9.5 كم في محور كوبيانسك
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو تظهر طاقم دبابة روسية من طراز "تي-80" وهم يدمرون مدرعة أمريكية من طراز "برادلي" تابعة للقوات الأوكرانية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T04:11+0000
2023-06-29T04:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وتمت هذه العملية من مواقع إطلاق النار المغلقة على مسافة 9.5 كم في محور كوبيانسك، بحسب وزارة الدفاع الروسية. صرح أحد أفراد طاقم الدبابة، المتخصص في المدفعية: "كانت الأهداف متنوعة بشكل كبير، بما في ذلك المخابئ والخنادق العدو وأنظمة الاتصالات والمعدات. وفي هذه الحالة، كانت الهدف مدرعة برادلي على بُعد حوالي 9.5 كيلومترات. استهدفناها وقمنا بتصحيح الإحداثيات ثم أطلقنا النار عليها مرة أخرى ودمرناها".وأكدت وزارة الدفاع أيضًا أن طواقم المدفعية نجحت في تدمير أهداف تبعد مسافات بعيدة، خارج نطاق الرؤية المباشرة، باستخدام إحداثيات يحصلون عليها من خلال استخدام طائرات مسيرة. تم تدمير نقاط المراقبة والمستودعات والمعدات العسكرية الأجنبية من مواقع إطلاق النار المغلقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تدمر-معقلين-وثلاث-مدافع-هاون-وقوى-بشرية-للقوات-الأوكرانية-بـ3-مناطق-بجمهورية-دونيتسك-1078583012.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

دبابة روسية تدمر مدرعة أمريكية على بعد 9.5 كم في محور كوبيانسك

04:11 GMT 29.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو تظهر طاقم دبابة روسية من طراز "تي-80" وهم يدمرون مدرعة أمريكية من طراز "برادلي" تابعة للقوات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وتمت هذه العملية من مواقع إطلاق النار المغلقة على مسافة 9.5 كم في محور كوبيانسك، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر معقلين وثلاث مدافع هاون وقوى بشرية للقوات الأوكرانية بـ3 مناطق بجمهورية دونيتسك
02:04 GMT
صرح أحد أفراد طاقم الدبابة، المتخصص في المدفعية: "كانت الأهداف متنوعة بشكل كبير، بما في ذلك المخابئ والخنادق العدو وأنظمة الاتصالات والمعدات. وفي هذه الحالة، كانت الهدف مدرعة برادلي على بُعد حوالي 9.5 كيلومترات. استهدفناها وقمنا بتصحيح الإحداثيات ثم أطلقنا النار عليها مرة أخرى ودمرناها".
وأكدت وزارة الدفاع أيضًا أن طواقم المدفعية نجحت في تدمير أهداف تبعد مسافات بعيدة، خارج نطاق الرؤية المباشرة، باستخدام إحداثيات يحصلون عليها من خلال استخدام طائرات مسيرة. تم تدمير نقاط المراقبة والمستودعات والمعدات العسكرية الأجنبية من مواقع إطلاق النار المغلقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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