https://sputnikarabic.ae/20230629/دبابة-روسية-تدمر-مدرعة-أمريكية-على-بعد-95-كم-في-محور-كوبيانسك-1078583560.html
دبابة روسية تدمر مدرعة أمريكية على بعد 9.5 كم في محور كوبيانسك
دبابة روسية تدمر مدرعة أمريكية على بعد 9.5 كم في محور كوبيانسك
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو تظهر طاقم دبابة روسية من طراز "تي-80" وهم يدمرون مدرعة أمريكية من طراز "برادلي" تابعة للقوات الأوكرانية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T04:11+0000
2023-06-29T04:11+0000
2023-06-29T04:11+0000
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موسكو - سبوتنيك. وتمت هذه العملية من مواقع إطلاق النار المغلقة على مسافة 9.5 كم في محور كوبيانسك، بحسب وزارة الدفاع الروسية. صرح أحد أفراد طاقم الدبابة، المتخصص في المدفعية: "كانت الأهداف متنوعة بشكل كبير، بما في ذلك المخابئ والخنادق العدو وأنظمة الاتصالات والمعدات. وفي هذه الحالة، كانت الهدف مدرعة برادلي على بُعد حوالي 9.5 كيلومترات. استهدفناها وقمنا بتصحيح الإحداثيات ثم أطلقنا النار عليها مرة أخرى ودمرناها".وأكدت وزارة الدفاع أيضًا أن طواقم المدفعية نجحت في تدمير أهداف تبعد مسافات بعيدة، خارج نطاق الرؤية المباشرة، باستخدام إحداثيات يحصلون عليها من خلال استخدام طائرات مسيرة. تم تدمير نقاط المراقبة والمستودعات والمعدات العسكرية الأجنبية من مواقع إطلاق النار المغلقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تدمر-معقلين-وثلاث-مدافع-هاون-وقوى-بشرية-للقوات-الأوكرانية-بـ3-مناطق-بجمهورية-دونيتسك-1078583012.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
دبابة روسية تدمر مدرعة أمريكية على بعد 9.5 كم في محور كوبيانسك
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نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو تظهر طاقم دبابة روسية من طراز "تي-80" وهم يدمرون مدرعة أمريكية من طراز "برادلي" تابعة للقوات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. وتمت هذه العملية من مواقع إطلاق النار المغلقة على مسافة 9.5 كم في محور كوبيانسك، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
صرح أحد أفراد طاقم الدبابة، المتخصص في المدفعية: "كانت الأهداف متنوعة بشكل كبير، بما في ذلك المخابئ والخنادق العدو وأنظمة الاتصالات والمعدات. وفي هذه الحالة، كانت الهدف مدرعة برادلي على بُعد حوالي 9.5 كيلومترات. استهدفناها وقمنا بتصحيح الإحداثيات ثم أطلقنا النار عليها مرة أخرى ودمرناها".
وأكدت وزارة الدفاع أيضًا أن طواقم المدفعية نجحت في تدمير أهداف تبعد مسافات بعيدة، خارج نطاق الرؤية المباشرة، باستخدام إحداثيات يحصلون عليها من خلال استخدام طائرات مسيرة. تم تدمير نقاط المراقبة والمستودعات والمعدات العسكرية الأجنبية من مواقع إطلاق النار المغلقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.