https://sputnikarabic.ae/20230629/روسيا-توزع-وثيقة-على-مجلس-الأمن-تدعو-لإجبار-كييف-وقف-استفزازاتها-ضد-محطة-زابوروجيه-النووية-1078606871.html
روسيا توزع وثيقة على مجلس الأمن تدعو لإجبار كييف وقف استفزازاتها ضد محطة زابوروجيه النووية
روسيا توزع وثيقة على مجلس الأمن تدعو لإجبار كييف وقف استفزازاتها ضد محطة زابوروجيه النووية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو قدمت وثيقة لمجلس الأمن تؤكد عدم تخطيطها لأي عمل تفجيري في محطة زابوروجيا للطاقة النووية... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T22:06+0000
2023-06-29T22:06+0000
2023-06-29T22:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074428026_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_16a647d6822917175b49e2a41745160c.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي، صرح نيبينزيا قائلاً: "اليوم، وزعنا كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة تؤكد مجددًا، في ضوء التلميحات المستمرة من قادة النظام الأوكراني، أننا ليس لدينا أي نية لتنفيذ أي هجوم على هذه المحطة التي تحت سيطرتنا". وأضاف: "تدعو {الوثيقة} الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتأثير على كييف وضغطها للامتناع عن التصعيد ضد المحطة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.بدأت القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك في 4 حزيران/ يونيو الجاري، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة؛ حيث ألقت كييف في المعركة ألوية قتالية دربها حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما فيها دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع المراسلين العسكريين، يوم 13 يونيو الجاري، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم، ولم تنجح على أي محور، لافتا إلى أن أوكرانيا خسرت 160 دبابة و360 عربة مدرعة.وأفادت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مسؤولين، بأن الهجوم الأوكراني المضاد لم يكن بالمستوى الذي طمح إليه حلفاء كييف في الغرب، مشيرة إلى أن أداء القوات الروسية فاق توقعاتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230628/الدفاع-القوات-المسلحة-الروسية-تصد-هجوما-أوكرانيا-على-محور-زابوروجيه---عاجل-1078554832.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074428026_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2af366608c8ec3a8ec27d1e126b2c010.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
روسيا توزع وثيقة على مجلس الأمن تدعو لإجبار كييف وقف استفزازاتها ضد محطة زابوروجيه النووية
تابعنا عبر
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو قدمت وثيقة لمجلس الأمن تؤكد عدم تخطيطها لأي عمل تفجيري في محطة زابوروجيا للطاقة النووية. كما دعت الوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على كييف وحثها على التحلي بضبط النفس وعدم التصعيد ضد المحطة النووية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي، صرح نيبينزيا قائلاً: "اليوم، وزعنا كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة تؤكد مجددًا، في ضوء التلميحات المستمرة من قادة النظام الأوكراني، أننا ليس لدينا أي نية لتنفيذ أي هجوم على هذه المحطة التي تحت سيطرتنا".
وأضاف: "تدعو {الوثيقة} الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتأثير على كييف وضغطها للامتناع عن التصعيد ضد المحطة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
بدأت القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه
وأرتيوموفسك في 4 حزيران/ يونيو الجاري، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة؛ حيث ألقت كييف في المعركة ألوية قتالية دربها حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما فيها دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع المراسلين العسكريين، يوم 13 يونيو الجاري، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم، ولم تنجح على أي محور، لافتا إلى أن أوكرانيا خسرت 160 دبابة و360 عربة مدرعة.
وأفادت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مسؤولين، بأن الهجوم الأوكراني المضاد لم يكن بالمستوى الذي طمح إليه حلفاء كييف في الغرب، مشيرة إلى أن أداء القوات الروسية فاق توقعاتهم.