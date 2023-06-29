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ستولتنبرغ: حرق القرآن في السويد "لم يكن غير قانوني"
ستولتنبرغ: حرق القرآن في السويد "لم يكن غير قانوني"
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأنه "لم يكن حرق القرآن غير قانوني في السويد"، وأن المفاوضات مع تركيا ستتواصل بشأن قبول هذه الدولة في... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T15:54+0000
2023-06-29T15:54+0000
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وقال: "أتفهم المشاعر وعمق العاطفة التي تسببت بها هذه الحادثة".وقال الأمين العام: "لقد رأينا أيضًا احتجاجات ضد تركيا وحلف شمال الأطلسي في السويد. لا يعجبني كل هذا، لكني أدافع عن حق الناس في الاختلاف، فهذه هي حرية التعبير ... المهم بالنسبة لي هو أننا نواصل الانتهاء من انضمام السويد إلى التحالف".وأضاف ستولتنبرغ: "السويد أوفت بجميع الالتزامات، بما في ذلك تلك المتفق عليها مع تركيا وفنلندا، للانضمام إلى التحالف".في اليوم السابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن حرق القرآن الشريف في ستوكهولم لا يؤثر على موقف واشنطن من انضمام السويد إلى الناتو.وقررت السلطات السويدية منح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
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القرآن الكريم, العالم, السويد, العالم العربي
القرآن الكريم, العالم, السويد, العالم العربي

ستولتنبرغ: حرق القرآن في السويد "لم يكن غير قانوني"

15:54 GMT 29.06.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأنه "لم يكن حرق القرآن غير قانوني في السويد"، وأن المفاوضات مع تركيا ستتواصل بشأن قبول هذه الدولة في "الناتو".
وقال: "أتفهم المشاعر وعمق العاطفة التي تسببت بها هذه الحادثة".
وقال الأمين العام: "لقد رأينا أيضًا احتجاجات ضد تركيا وحلف شمال الأطلسي في السويد. لا يعجبني كل هذا، لكني أدافع عن حق الناس في الاختلاف، فهذه هي حرية التعبير ... المهم بالنسبة لي هو أننا نواصل الانتهاء من انضمام السويد إلى التحالف".
وأضاف ستولتنبرغ: "السويد أوفت بجميع الالتزامات، بما في ذلك تلك المتفق عليها مع تركيا وفنلندا، للانضمام إلى التحالف".
العلم السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
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في اليوم السابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن حرق القرآن الشريف في ستوكهولم لا يؤثر على موقف واشنطن من انضمام السويد إلى الناتو.
وقررت السلطات السويدية منح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
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