https://sputnikarabic.ae/20230629/شقيقة-جندي-إسرائيلي-محتجز-لدى-حماس-توبخ-نتنياهو-فيديو-1078600177.html
شقيقة جندي إسرائيلي أسير لدى "حماس" توبخ نتنياهو... فيديو
شقيقة جندي إسرائيلي أسير لدى "حماس" توبخ نتنياهو... فيديو
وبّخت شقيقة جندي إسرائيلي أسير لدى حركة "حماس" في قطاع غزة منذ 9 سنوات، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمةً إياه بالتقاعس عن إعادته. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T14:46+0000
2023-06-29T14:46+0000
2023-06-29T14:50+0000
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جاء ذلك في ختام مراسم تأبين القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في عملية "الجرف الصامد"، العسكرية (75 إسرائيليا من بينهم 5 مدنيين مقابل 2203 قتلى فلسطينيين) التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.وقال نتنياهو في خطابه: "كانت عملية الجرف الصامد حلقة مهمة في سلسلة النضال لضمان أمن دولة إسرائيل طوال 75 عامًا من وجودنا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لإسرائيل أن توجد فيها في الشرق الأوسط الصاخب"، وفق القناة "13" الإسرائيلية.وتطرق نتنياهو إلى قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، بقوله: "أكرر التزامنا بإعادة الأبناء- هدار غولدين وأرون شاؤول، ومثلهم أيضًا أفرا منغيستو وهشام السيد".ولدى مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي القاعة، انفجرت أييليت غولدين في وجهه واتهمته بالمسؤولية عن عدم إعادة شقيقها من غزة.وقالت غولدين التي صعدت على أحد المقاعد وسط القاعة وظهر إلى جانبها الرئيس إسحاق هرتسوغ، مخاطبة نتنياهو: "لقد تخليت عنهم لمدة تسع سنوات، أنت مذنب".وأضافت: "يا رئيس الوزراء، المسؤولية ملقاة على كاهلك. باسم قيمنا اليهودية والإسرائيلية، أسألك ما هي قيمك يا رئيس الوزراء؟ أنت تتخلى عن الجنود والمدنيين، فأنت مذنب".وتحتفظ كتائب "عز الدين القسام" الذراع العسكري لـ "حماس"، بأربعة مواطنين إسرائيليين أسرى في قطاع غزة هم الجنديان أرون شاؤول وهدار غولدين والمدنيان أبراهام منغستو وهشام السيد.
https://sputnikarabic.ae/20230117/-الجيش-الإسرائيلي-حماس-تحاول-لفت-الانتباه-لتحريك-صفقة-تبادل-أسرى-1072375840.html
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بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
شقيقة جندي إسرائيلي أسير لدى "حماس" توبخ نتنياهو... فيديو
14:46 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 14:50 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
وبّخت شقيقة جندي إسرائيلي أسير لدى حركة "حماس" في قطاع غزة منذ 9 سنوات، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمةً إياه بالتقاعس عن إعادته.
جاء ذلك في ختام مراسم تأبين القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في عملية "الجرف الصامد"، العسكرية (75 إسرائيليا من بينهم 5 مدنيين مقابل 2203 قتلى فلسطينيين) التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.
وقال نتنياهو في خطابه: "كانت عملية الجرف الصامد حلقة مهمة في سلسلة النضال لضمان أمن دولة إسرائيل طوال 75 عامًا من وجودنا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لإسرائيل أن توجد فيها في الشرق الأوسط الصاخب"، وفق القناة
"13" الإسرائيلية.
وتطرق نتنياهو إلى قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، بقوله: "أكرر التزامنا بإعادة الأبناء- هدار غولدين وأرون شاؤول، ومثلهم أيضًا أفرا منغيستو وهشام السيد".
ولدى مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي القاعة، انفجرت أييليت غولدين في وجهه واتهمته بالمسؤولية عن عدم إعادة شقيقها من غزة.
وقالت غولدين التي صعدت على أحد المقاعد وسط القاعة وظهر إلى جانبها الرئيس إسحاق هرتسوغ، مخاطبة نتنياهو: "لقد تخليت عنهم لمدة تسع سنوات، أنت مذنب".
وأضافت: "يا رئيس الوزراء، المسؤولية ملقاة على كاهلك. باسم قيمنا اليهودية والإسرائيلية، أسألك ما هي قيمك يا رئيس الوزراء؟ أنت تتخلى عن الجنود والمدنيين، فأنت مذنب".
وتحتفظ كتائب "عز الدين القسام" الذراع العسكري لـ "حماس
"، بأربعة مواطنين إسرائيليين أسرى في قطاع غزة هم الجنديان أرون شاؤول وهدار غولدين والمدنيان أبراهام منغستو وهشام السيد.