عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230629/صحفي-يكشف-عن-خطأ-فادح-ارتكبه-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا--1078600410.html
صحفي أمريكي يكشف عن خطأ فادح ارتكبه المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
صحفي أمريكي يكشف عن خطأ فادح ارتكبه المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
قال الصحفي، غارلاند نيكسون، إن المرتزقة الأجانب كانوا مهملين بحماقة في نشر صور في أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T15:01+0000
2023-06-29T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/16/1077301533_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e54a9fd1b05b741d3c8b6d19219c67.jpg
ووفقًا له، فإن الأجانب المؤيدين لكييف لم يدركوا ما يمكن أن يؤدي إليه نشر تحديد الموقع الجغرافي على الويب، لأنهم لم يعارضوا سابقًا قوى بارعة في التكنولوجيا مثل الروس.وقال نيسكون، في "يوتيوب": "لقد نسوا أنهم ليسوا هنا في أفغانستان، حيث يمكنك التقاط الصور ووضع تحديد الموقع الجغرافي على الشبكات الاجتماعية، لأن السلطات هناك لا تملك التكنولوجيا لاستخدام هذه البيانات".وتابع: "بعد ذلك اشتبكوا مع روسيا، لديها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، الروس يتفوقون علينا في كثير من المجالات، بما في ذلك في نظم الحرب الإلكترونية".ووصف الصحفي نشر صور من أوكرانيا من قبل مرتزقة أجانب بـ "نقرة الموت".وأضاف: "هؤلاء الأشخاص اشتركوا في الانتحار عبر الإنترنت، وضعوا بياناتهم على الإنترنت وحصلوا عليها".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "نتيجة لضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد جنرالين، وما يصل إلى 50 ضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين، في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".أقرا أيضا: ضابط أمريكي يكشف دورا مهما لمرتزقة واشنطن الذين حيدتهم روسيا في كراماتورسك
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تحيد-جنرالين-و50-ضابطا-في-ضربة-استهدفت-اجتماعا-عسكريا-أوكرانيا--1078593175.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/16/1077301533_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8354fda30add076181f6653d62571121.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحفي أمريكي يكشف عن خطأ فادح ارتكبه المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

15:01 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 29.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال الصحفي، غارلاند نيكسون، إن المرتزقة الأجانب كانوا مهملين بحماقة في نشر صور في أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا له، فإن الأجانب المؤيدين لكييف لم يدركوا ما يمكن أن يؤدي إليه نشر تحديد الموقع الجغرافي على الويب، لأنهم لم يعارضوا سابقًا قوى بارعة في التكنولوجيا مثل الروس.
وقال نيسكون، في "يوتيوب": "لقد نسوا أنهم ليسوا هنا في أفغانستان، حيث يمكنك التقاط الصور ووضع تحديد الموقع الجغرافي على الشبكات الاجتماعية، لأن السلطات هناك لا تملك التكنولوجيا لاستخدام هذه البيانات".
وتابع: "بعد ذلك اشتبكوا مع روسيا، لديها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، الروس يتفوقون علينا في كثير من المجالات، بما في ذلك في نظم الحرب الإلكترونية".
ووصف الصحفي نشر صور من أوكرانيا من قبل مرتزقة أجانب بـ "نقرة الموت".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد جنرالين و50 ضابطا في ضربة استهدفت اجتماعا عسكريا أوكرانيا
11:13 GMT
وأضاف: "هؤلاء الأشخاص اشتركوا في الانتحار عبر الإنترنت، وضعوا بياناتهم على الإنترنت وحصلوا عليها".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "نتيجة لضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد جنرالين، وما يصل إلى 50 ضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين، في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
أقرا أيضا: ضابط أمريكي يكشف دورا مهما لمرتزقة واشنطن الذين حيدتهم روسيا في كراماتورسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала