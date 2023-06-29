https://sputnikarabic.ae/20230629/صحفي-يكشف-عن-خطأ-فادح-ارتكبه-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا--1078600410.html
صحفي أمريكي يكشف عن خطأ فادح ارتكبه المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
صحفي أمريكي يكشف عن خطأ فادح ارتكبه المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
قال الصحفي، غارلاند نيكسون، إن المرتزقة الأجانب كانوا مهملين بحماقة في نشر صور في أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T15:01+0000
2023-06-29T15:01+0000
2023-06-29T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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ووفقًا له، فإن الأجانب المؤيدين لكييف لم يدركوا ما يمكن أن يؤدي إليه نشر تحديد الموقع الجغرافي على الويب، لأنهم لم يعارضوا سابقًا قوى بارعة في التكنولوجيا مثل الروس.وقال نيسكون، في "يوتيوب": "لقد نسوا أنهم ليسوا هنا في أفغانستان، حيث يمكنك التقاط الصور ووضع تحديد الموقع الجغرافي على الشبكات الاجتماعية، لأن السلطات هناك لا تملك التكنولوجيا لاستخدام هذه البيانات".وتابع: "بعد ذلك اشتبكوا مع روسيا، لديها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، الروس يتفوقون علينا في كثير من المجالات، بما في ذلك في نظم الحرب الإلكترونية".ووصف الصحفي نشر صور من أوكرانيا من قبل مرتزقة أجانب بـ "نقرة الموت".وأضاف: "هؤلاء الأشخاص اشتركوا في الانتحار عبر الإنترنت، وضعوا بياناتهم على الإنترنت وحصلوا عليها".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "نتيجة لضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد جنرالين، وما يصل إلى 50 ضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين، في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".أقرا أيضا: ضابط أمريكي يكشف دورا مهما لمرتزقة واشنطن الذين حيدتهم روسيا في كراماتورسك
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تحيد-جنرالين-و50-ضابطا-في-ضربة-استهدفت-اجتماعا-عسكريا-أوكرانيا--1078593175.html
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روسيا, العالم
صحفي أمريكي يكشف عن خطأ فادح ارتكبه المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
15:01 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
قال الصحفي، غارلاند نيكسون، إن المرتزقة الأجانب كانوا مهملين بحماقة في نشر صور في أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا له، فإن الأجانب المؤيدين لكييف لم يدركوا ما يمكن أن يؤدي إليه نشر تحديد الموقع الجغرافي على الويب، لأنهم لم يعارضوا سابقًا قوى بارعة في التكنولوجيا مثل الروس.
وقال نيسكون، في "يوتيوب
": "لقد نسوا أنهم ليسوا هنا في أفغانستان، حيث يمكنك التقاط الصور ووضع تحديد الموقع الجغرافي على الشبكات الاجتماعية، لأن السلطات هناك لا تملك التكنولوجيا لاستخدام هذه البيانات".
وتابع: "بعد ذلك اشتبكوا مع روسيا، لديها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، الروس يتفوقون علينا في كثير من المجالات، بما في ذلك في نظم الحرب الإلكترونية".
ووصف الصحفي نشر صور من أوكرانيا من قبل مرتزقة أجانب بـ "نقرة الموت".
وأضاف: "هؤلاء الأشخاص اشتركوا في الانتحار عبر الإنترنت، وضعوا بياناتهم على الإنترنت وحصلوا عليها".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "نتيجة لضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد جنرالين، وما يصل إلى 50 ضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين، في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".