https://sputnikarabic.ae/20230629/صواريخ-كا-52-تدمر-مدرعتين-أوكرانيتين-في-طلعة-واحدة-فيديو--1078598450.html
صواريخ "كا 52" تدمر مدرعتين أوكرانيتين في طلعة واحدة... فيديو
صواريخ "كا 52" تدمر مدرعتين أوكرانيتين في طلعة واحدة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبات مدرعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور جنوبي دونيتسك. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T13:52+0000
2023-06-29T13:52+0000
2023-06-29T13:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو كيف قام طاقم مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52"، بتدمير مركبتين مدرّعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة صاروخية موجهة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حيدت جنرالين و50 ضابطا في ضربة استهدفت اجتماعا عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.اقرأ المزيد: مروحيات "كا-52" تصد هجوما أوكرانيا وتدمر معداته على محور زابوروجيه... فيديواقرأ المزيد: مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديو
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
صواريخ "كا 52" تدمر مدرعتين أوكرانيتين في طلعة واحدة... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبات مدرعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور جنوبي دونيتسك.
ويظهر الفيديو كيف قام طاقم مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52"، بتدمير مركبتين مدرّعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة صاروخية موجهة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حيدت جنرالين و50 ضابطا في ضربة استهدفت اجتماعا عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.